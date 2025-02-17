女神配對計劃︱TVB拍愛情配對真人騷　公開梁敏巧/葉蒨文/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀Profile＋MBTI招親

▲ 梁敏巧、葉蒨文、李芷晴、 關嘉敏、羅毓儀參與TVB綜藝節目《女神配對計劃》。

【女神配對計劃 / 梁敏巧 / 葉蒨文 / 李芷晴 / 關嘉敏 / 羅毓儀】TVB即將開拍一個名為《女神配對計劃》（暫名）的戀愛綜藝真人騷，號召全台堅稱現時單身的女神級藝人，加入配對計劃公開招攬追求者，廣邀全港、甚至全球自覺有條件有膽色的男士加入追女神行列。

據TVB公布5大參與配對計劃的女神名單，分別為「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），以及「童顏女神」羅毓儀（Yuki）。

除公布參與配對計劃女神名單，大會還公布5大女神的基本個人資料及戀愛特點，就連近期熱爆的MBTI都包括在內，務求令大眾對五大女神有更全面及深入了解。

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女神配對計劃︱關嘉敏單身時間最長

5大女神中，梁敏巧、葉蒨文及關嘉敏均屬E人，李芷晴及羅毓儀則屬I人。觀乎5位女神的個人Profile，單身最長時間的是關嘉敏，整整長達3年，而關嘉敏的戀愛特點亦相當非女性化，原來當看到男性脆弱一面時，關嘉敏竟然會萌生保護對方的念頭，聽落十分「女漢子」。

而單身時間最短的女神為李芷晴，自封「戀愛腦」的芷晴，一般單身時間不會超過數個月，她的戀愛特點亦寫明自己「單身時間好短」；芷晴另一特點，是擅長及嗜好相當多元，除了會中國舞、Fine Arts及畫畫，就連易經塔羅亦涉獵得到。

其他較為有趣的發現，是「東張女神」梁敏巧雖然做《東張》見慣不少大場面，但原來內心亦有脆弱一面，並坦言成為「東張女神」後，反而戒心變重，並覺得入行後很難找到可靠的男朋友，心路歷程看來相當複雜。

外表可愛的羅毓儀，拍拖最怕悶之餘，亦同樣欠缺安全感；而之前在風水節目中被批古靈精怪又矛盾的葉蒨文，原來戀愛特點亦相當矛盾，竟然是「獨立得嚟好黐人」，相信要成為其另一半，必須具備一定靈活度！

除5大女神，節目還有有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob）擔任主持，為5位女神公開招親，另外製作組還會額外安排5位身份特殊的藝人，為節目執行特別任務。

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女神Profile

關嘉敏 Carman

星座：處女座

身高：174cm

MBTI：ESFJ

單身時間：3年

戀愛特點：如果見到個男仔脆弱嘅一面，會想保護佢

擅長及嗜好：跳唱、演戲、打機、扮嘢、跑馬拉松

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李芷晴 Stephanie

星座：水瓶座

身高：173cm

MBTI：INFP

單身時間：幾個月

戀愛特點：戀愛腦，單身時間好短

擅長及嗜好：主持、演戲、畫畫、易經塔羅、中國舞、Fine Arts

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葉蒨文 Sophie

星座：天蠍座

身高：166cm

MBTI：ENFP

單身時間：8個月

戀愛特點：獨立得嚟好黐人

擅長及嗜好：主持、演戲、打機、Board Game、貓奴、中國舞

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羅毓儀 Yuki

星座：雙子座

身高：156cm

MBTI：INFP

單身時間：1年

戀愛特點：缺乏安全感、怕悶

擅長及嗜好：演戲、唱歌、動漫、夾Band、Cosplay

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梁敏巧 Maggie

星座：雙子座

身高：171cm

MBTI：ENFP

單身時間：半年

戀愛特點：認為入行後難找到可靠男朋友，因為做咗「東張女神」戒心重咗

擅長及嗜好：主持、演戲、Food Lover、運動、健身、瑜伽導師、音樂演奏文憑

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