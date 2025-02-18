凍齡天王丨59歲郭富城體重30年不變　自爆作息：1天只吃1餐早上6時才睡

▲ 天王30年體重不變之謎 59歲郭富城1天只吃1餐。

【郭富城／聲生不息／凍齡／保養】體重30年來不變、長期維持在63公斤（約139磅）的「舞台王者」郭富城（Aaron），繼新年與愛妻方媛（Moka）回鄉探親後，近日又忙於參與內地音樂節目《聲生不息》，只見年屆59歲的他於舞台上依然活力充沛，狀態甚佳，令新一代歌手李昊亦忍不住問及他的保養心得。而Aaron亦大方分享多年FIT爆關鍵，原因竟在於「1天只吃1餐」。

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59歲的Aaron與27歲內地歌手李昊，同場綵排時的對話被《聲生不息》官方節錄成短片上載網上，片中李昊先問起Aaron的作息時間：「城哥，你平時幾點睡？」，Aaron之後回答：「六點多。」並補充是「早上」。此時李昊則好奇他的睡眠時間，而Aaron則繼續回應道：「睡到一點左右，睡七、八個小時。」Aaron其後更語出驚人指自己因怕胖，所以每天只食一餐：

白天我不吃，起床就吃個麵包，我一天只吃一餐……我一吃就很容易胖的。沒辦法，我不可以吃那麼多東西。

Aaron更指惟一發胖的時候，已是多年前於台灣剛起步時：

我在台灣的時候，剛剛開始發展的時候，好胖，所以現在胖過之後，你就不會再胖了。

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郭富城於農曆年期間，專程與方媛回到她的出生家鄉安徽探親，並被網民野生捕獲，而網上亦流出不少片段。有小紅書網民就聲稱，在當地拍到郭富城向外父一家拜年的情況。片中，只見以金髮示人的Aaron對身邊人均大方友好合照，更被不少親友拉著合照，有網民留言笑稱：「這張郭天王好像被捕了一樣」。

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拆解「23:1斷食法」

其實除了郭富城外，古天樂亦曾分享過自己也是一天只吃一餐。台灣營養師高敏敏過去就曾在Facebook詳細介紹了這種一天一餐飲食法，亦即是「23：1斷食法」的利弊。

高敏敏指，「23：1斷食法」又稱為One Meal A Day斷食法。當中的「1」代表規定每天只有1個小時的時間可以進食，而「23」則代表每天有23個小時要保持空腹，期間若感到肚餓，亦只能飲用不含熱量的飲品，如清水及無糖茶。

高敏敏表示，「23：1斷食法」幫忙維持身形的成效顯著，但這種斷食法並不適合所有人，也不宜長時間執行。若要長期執行「23：1斷食法」，必須定期有營養師作出檢視與適當調整。

她續指，若民眾在執行「23：1斷食法」前，必需先了解自己是否合適，因並非每個人的身體也能負荷這種斷食法。而她亦不建議以下8種人進行「23：1斷食法」：

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