家庭CFO必讀 1招助你財富管理化繁為簡

每個家庭都有一位身兼多職的「CFO」（Chief Family Officer），從日常三餐、子女教育、家庭開支到退休規劃，都要精打細算，為家庭作最佳安排。面對如此繁重的任務，能夠獲得可靠的專業支援，相信是每位CFO夢寐以求的願望。

根據恒生銀行（下稱恒生）最近一項有關家庭財富管理的調查顯示，年輕富裕家庭普遍認為需要1,800萬港元才能實現各種人生目標+。然而，大部分受訪者都缺乏周全的理財計劃。即使有三分之一受訪者已訂立理財策略，但當中逾半表示難以執行。更值得關注的是，在沒有理財計劃的受訪者中，逾7成人是育有12歲以下子女的年輕富裕家庭。



百忙中難抽空 理財成為生活負擔？



面對人均壽命不斷延長的趨勢，香港更成為全球預期壽命最長地區（香港人平均壽命達到85.63歲）1，這看似喜訊的消息，卻為家庭理財帶來不少新挑戰。通脹持續、醫療費用攀升、海外升學開支增加，單靠傳統儲蓄方式，難以應付瞬息萬變的市場環境。

此外，現今家庭的財富管理涵蓋多個範疇，除了日常開支外，還要顧及子女教育、父母養老、醫療保障，退休準備，以至財富傳承。即使每個範疇都有明確的目標，但面對市面上林林總總的投資理財產品，試問公私兩忙的CFO又如何能在百忙中細心比較？

正因如此，若有一站式平台提供專業意見，再配合專人支援為你篩選合適產品，無疑能讓大家進行家庭理財規劃時變得事半功倍。而恒生深明各位CFO的需要，特別推出一站式Prestige Family+戶口及財富管理服務，讓大家毋須東奔西走，即可獲得最全面的投資理財方案。



繁瑣理財目標 專業團隊細心規劃



透過恒生Prestige戶口，各位CFO的專屬客戶經理會以家庭理財分析工具度身訂造財富管理方案，再為你配置合適的財富增值產品。恒生銀行的投資產品類別，為本地零售銀行No.1^，提供23種投資產品類別，涵蓋10種貨幣。讓大家擁有最廣泛的理財選擇。從港股、A股與美股交易，到固定收益產品、結構性產品、實物黃金以及紙黃金等，多元化的產品組合讓你能夠靈活配置資產，打造專屬的家庭財富投資組合。



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1根據2024年Worldometer數據

https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/

+根據恒生銀行委託Human8在2024年12月至2025年1月的調查，訪問500名年齡介乎30-55歲、資產管理規模價值多於100萬，以及已婚受訪者。香港年輕富裕家庭 (佔總受訪者約5成) 望儲1800萬元達成人生三大目標。

^由Cimigo Limited 於2024年12月9日至2025年1月15日期間，根據香港金融管理局網站所列出的24間本港註冊持牌銀行 （不包括數碼銀行）的官方網站所列出的投資產品類別數目而計算 — 恒生銀行有限公司所提供的投資產品類別合共23種，位列第一。

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