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美食新聞報道｜劉穎鏇為頂眼瞓入坑成咖啡精　何泳芍下海做「魚蛋妹」

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

倪嘉雯（Carmen）黃嘉雯（Carmaney）王嘉慧（Cathy）廖慧儀（Jessica）伍倩彤（Gillian）蔡景行（行仔）范莎莎（Zaza）等靚仔靚女主持的飲食節目《美食新聞報道》今晚（2月17日）「星級飯腳」請來劉穎鏇（Tiffany）擔任嘉賓，與「天王」黎明教大家「唔好空肚食早餐」。

Tiffany表示開工前一定要食早餐，她笑說︰「開工唔食嘢memory會差少少，但我想講本身係好鍾意飲咖啡嘅人，一得閒就會特登去coffee shop飲杯咖啡，加埋個早餐一齊食。」Tiffany笑言喝咖啡是入行後養成的習慣︰「有時工作時間好長，發覺真係要飲杯咖啡先可以頂到。」

所以今趟二人雖然點了美味蟹肉蟹棒帆立貝藍芝士忌廉汁手捲粉、日本海膽流心忌廉餅及開心果提拉米蘇作甜品，但對Tiffany來說最重要是這杯開心果泡沫咖啡！

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美食新聞報道｜行仔盡現紳士風度落　為Tiffany慢烤牛排

下一站二人來到一間日本菜館， Tiffany點了至愛的海膽，加上時令九點刺身、紅衫魚刺身已經飽到捧腹，行仔還點了一款四式牛肉，包括︰美國極上西冷牛肉、鹿兒島A4和牛、頂級牛舌芯及極上美國牛小排。

行仔盡現紳士風度落手落腳為Tiffany慢烤，最後加上銀座水魚湯，整頓飯便非常美滿。

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美食新聞報道｜最新預告 Honey初次下海擔任「魚蛋妹」

此外，明晚（18日）「故事味緣」的一集，何泳芍（Honey）將會介紹一間位於佐敦道的潮州麵店，第二代傳人Roger繼承父母手藝，以味道留住時光。

老闆Roger自言小學時代父母已在九龍城寨生產牛丸、墨丸及魚蛋，耳濡目染下便跟母親學習劏魚取魚肉、跟父親學搓醬、唧魚蛋。Roger堅持父親的製作工序至今，所以麵店亦保留自城寨便有的古祖味。節目中Honey初次下海擔任「魚蛋妹」，學習搓及唧魚蛋的技巧。

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何泳芍 劉穎鏇 娛樂人物職業 綜藝節目 TVB 娛樂行業

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