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2元乘車優惠｜消息：10元以上車資改兩折　另限每月240程

政治

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

消息指，「兩元乘車優惠」調整有初步方案。

【兩元乘車優惠／財政預算案／長車短搭】「兩元乘車優惠」調整有初步方案，消息指，受惠年齡不變，但日後10元以上車資改為兩折計算，另擬限每月240程。政府正就該方案諮詢政黨和議員意見。

消息指，10元以上改2折的安排，是針對「長車短搭」問題，可節省金額料以億計。至於每月上限240程安排，消息指，政府檢視過樂悠咭數據，發現極大部分每月不超過240程。

財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】

2元乘車優惠｜不更改受惠年齡

新方案下，若是車資10元的車程，受惠人士要付2元，政府向交通營辦商補貼8元；若車資是15元，受惠人士則要付3元，政府補貼12元。

港府早前已表明，不會更改受惠年齡。對於2元乘車優惠，坊間不乏支持調整的聲音，因負擔愈來愈大，現時政府財赤嚴重，正是提出調整的好時機。而財政司司長陳茂波早前見議員時已對此明確表態。

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