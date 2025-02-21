2元乘車優惠｜消息：10元以上車資改兩折　另限每月240程

▲ 消息指，「兩元乘車優惠」調整有初步方案。

【兩元乘車優惠／財政預算案／長車短搭】「兩元乘車優惠」調整有初步方案，消息指，受惠年齡不變，但日後10元以上車資改為兩折計算，另擬限每月240程。政府正就該方案諮詢政黨和議員意見。

消息指，10元以上改2折的安排，是針對「長車短搭」問題，可節省金額料以億計。至於每月上限240程安排，消息指，政府檢視過樂悠咭數據，發現極大部分每月不超過240程。

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2元乘車優惠｜不更改受惠年齡

新方案下，若是車資10元的車程，受惠人士要付2元，政府向交通營辦商補貼8元；若車資是15元，受惠人士則要付3元，政府補貼12元。

港府早前已表明，不會更改受惠年齡。對於2元乘車優惠，坊間不乏支持調整的聲音，因負擔愈來愈大，現時政府財赤嚴重，正是提出調整的好時機。而財政司司長陳茂波早前見議員時已對此明確表態。

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