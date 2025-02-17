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財政預算案2025｜煙花匯演設收費觀賞區？　議員倡推套票將人氣化為財氣

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

煙花匯演吸引不少旅客特地來港觀賞。（資料圖片）

【煙花匯演 / 財政預算案2025 / 霍啟剛】維港煙花匯演一向頗受歡迎，吸引不少市民和遊客提早數小時霸「靚位」，體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛則建議在維港兩岸劃分不同層級的最佳觀賞區域並推出煙花門票，以提升旅客觀賞體驗，帶動煙花經濟收入。

霍：未將煙花人氣化成財氣

霍啟剛說，前年十一國慶煙花花費 1,800萬元、除夕煙花花費約千萬、2024農曆新年煙花花費1,300萬元，每場煙花匯演吸引約30至40萬人左右前往維港觀賞，其中大部分旅客並無留港過夜消費計劃，並於當晚離境返回，未能將煙花吸引來的暢旺人氣化成財氣，令市民質疑煙花、煙火活動成效甚微，淪為負擔。

霍續指，其他海外國家或地區，皆有推出煙花表演觀賞門票，並聯同各業界，包括飲食、住宿、娛樂等，共同打造套票銷售制度，值得借鑒。

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倡按視野及舒適度收費 提供餐飲

他建議，可在最佳觀賞地段，根據視野及舒適度劃分不同收費價格，提供餐飲及舒適觀賞設施，吸引更多遊客購買門票；在收費觀賞區預留一定的座位，與旅 行社合作推出煙花住宿套票，鼓勵遊客留港過夜並增加本地消費。

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