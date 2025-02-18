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未來預言︱AI預測人類千年後7大變化　外表美麗卻大腦萎縮、依賴電腦致駝背長出「鷹爪手」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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AI預測人類千年後7大變化　外表美麗卻大腦萎縮、依賴電腦致駝背長出「鷹爪手」

【AI／未來人類／預言／太空科技】人類在一千年以後會是什麽樣子？科學家及Google「ImageFX AI」預測，未來人類的外表會變得更好看且統一；但大腦會萎縮，同時因依賴電腦而更加駝背、甚至長出「鷹爪手」。

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據外媒報道，科學家透過Google「ImageFX AI」圖像生成器，模擬出1000年後人類可能發展出的樣貌，預測會有7大變化：

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1. 身高變矮

倫敦大學學院（UCL）的演化遺傳學家湯瑪斯（Mark Thomas）教授表示，由於醫學進步延長了人類的壽命，可以生育更多孩子傳遞基因。但有些科學家認為，這會導致未來人類變得更矮，尤其在嚴峻環境中會更為明顯，例如雨林地區的侏儒族群。另外，也有説法指出因性早熟人類有較多生育機會，而性早熟與身材矮小有關聯，導致未來人類的身高基因有可能變矮。

2. 膚色變黑、外表統一

安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）的生物資訊學與大數據高級講師霍奇森（Jason Hodgson）博士預測，未來人類最大變化之一人口結構瓦解、外表將變得更加統一。就美國目前趨勢，跨種族婚姻愈來愈普遍，與過去相比，不同種族的人已經混雜得更頻繁，人類的基因組合更加多樣；但在人口層面來說，未來人類的膚色將普遍變深、趨向棕色，像來自毛里裘斯或巴西等國家的人種，彼此看起來越來越相似。

3. 男性更具吸引力

此外，隨著死亡人數下降，影響人類演化的最大因素是生育率。湯瑪斯教授認為，這可能導致男性外貌變得更有吸引力。因隨著社會自由化及女性越來越有能力選擇自己的伴侶，「被選擇」的擇偶壓力會回到男性身上。只有具足夠吸引力的男性才較有機會成功地傳遞他們的基因，後代也可能會因此變得更加英俊好看。

4. 科技技術更強大

強大的新科技有機會賦予人類塑造自身進化的能力。人類學家霍克斯（John Hawks）表示，在未來，文化和科技的變革肯定會比人類的基因變革更為強大，會出現各種各樣的身體改造。

例如人體基因編輯（CRISPR-Cas9）技術，能使人類在很大程度上按照自己的意願改變基因組；或透過基因改造，獲取動物的特殊遺傳特徵，增強生存適應力。

5. 大腦體積縮小

新南威爾斯大學（University of New South Wales）的演化生物學家布魯克斯（Robert Brooks）教授表示，隨著電腦在未來會接管更多生活中的大小事，例如計算、決策等，人類原本擁有大腦才能處理這些事項的優勢會減弱，導致大腦變小。

以哺乳類動物舉例，綿羊在馴化後失去了24%的腦容量、乳牛減少26%、狗減少30%。科學家比喻，人類正在變成一種被馴化的猿猴，「但奇怪的是，我們是被自己馴化的」。

6. 駝背嚴重、長出「鷹爪手」

演化生物學家布魯克斯（Robert Brooks）認為，人類越來越依賴電腦除了會讓大腦變得越來越小，使用科技頻率的增加更可能會導致其他非演化性的變化。包括因整天盯著電腦，而出現更明顯的駝背；或因使用手機導致手部彎曲和過度發育等，從而逐漸演變為彎曲且適應觸控的「鷹爪手」。

另外，科學家還推測，無需等到一千年後，僅在25年後，人類就會普遍出現慢性背痛、頭髮稀疏、皮膚鬆弛、腿部腫脹及眼袋發紅等症狀；免疫系統變得更弱，更容易染上流感。

7. 適應太空

威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的人類學家霍克斯（John Hawks）博士認為，未來有一部份人類會進入太空，長期的太空旅行可能會讓這些小規模群體脫離留在地球上的人口，在數千年內保持分離並慢慢進行演化。或許他們會在另一個星系建立一個可持續的人類族群，最終出現演化差異嗎，可能導致新物種形成。

舉例而言，人類在火星上只能接收到地球上66%的陽光和38%的重力。為適應太空環境，人類可能會變更高、手臂更長，以方便在低重力環境中有更好的行動。對此，美國航空航天局（NASA）也印證，宇航員在國際太空站的前幾天可以增高約3%，因他們的脊椎在低重力下得到伸展。

另外，未來的人類只能從微弱的光線中最大限度地獲取維他命D，也可能會變得更蒼白。同時為方便在昏暗的條件下看清楚，眼睛也可能變得更大、更敏感；或通過一些技術增強，改善視力。

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