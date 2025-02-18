  • 18°C
香港時間：2025218日 (二) 18:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

口腔健康︱「起床1個小習慣」增患糖尿病心肌梗塞風險　日本專家：口腔細菌比糞便多10倍

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【起床習慣／刷牙／細菌／糞便／醫生】不少人為了養生，起床後習慣先飲一杯暖水，但有醫生指出，剛起床時，人體口腔細菌量數量可達「糞便的10倍」，假如未經刷牙便飲食，恐將細菌吞入腹中，長久下去恐誘發3大健康問題。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜

根據日媒《FNN》報道，日本紬牙科醫院院長桐生健太醫生於當地一個健康研討會中指出，夜間睡覺時口腔唾液量會減少，口腔內細菌亦會因此出現爆發性地繁殖，每日醒來時，口腔中的細菌含量甚至會比糞便多出約10倍。

點擊圖片放大
+4
+3

日本武藏新田站前牙科口腔外科主任青木大志表示，有研究報告顯示，晚上睡覺時口腔細菌更易繁殖，假如吞下這些細菌，很可能會改變腸道細菌環境，誘發多種疾病，其中包括腸胃病、糖尿病與心肌梗塞風險，早上起床時，只要稍微漱一下口，便已可減少口腔中細菌數量。

點擊圖片放大
+5
+4

口腔健康｜4大口腔護理關鍵

想要抑止口腔中細菌增長，桐生健太醫生則表示，最重要仍是注意以下4大口腔護理關鍵，其中以刷牙最為關鍵：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 口腔健康｜1.注重夜間牙齒護理
    晚上睡前刷牙有助減少口腔細菌
  • 口腔健康｜2.晚上刷牙後使用漱口水
    不少人會於早上使用漱口水預防口臭，但晚上使用漱口水消毒口腔亦非常重要。
  • 口腔健康｜3.使用漱口水停留約30秒
    使用漱口水需停留約30秒，可讓其徹底分佈於整個口腔中。
  • 口腔健康｜4.注意水分補充
    口腔乾燥恐會導致細菌快速滋長，因此無論早上抑或睡前都應注意補充水分。

資料來源：FNN

相關內容

哈佛研究｜刷牙可救命1類人死亡率大減19％ 研究團隊：口腔健康與300種病有關

牙刷問題3大原因警示洗澡時不宜刷牙 牙醫：細菌容易被口腔感染

飲水迷思飲水不足可致蛀牙口臭 醫生揭4大口腔危機 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
17:54 2021/07/26
【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
【口臭食物】5種食物會令口腔有異味 牙醫：食薄荷糖反增口腔細菌
17:31 2022/10/01
【口臭食物】5種食物會令口腔有異味 牙醫：食薄荷糖反增口腔細菌
口腔健康｜朝早飲咖啡易爛牙？　牙醫盤點3大最傷牙早餐食物
17:37 2023/10/26
口腔健康｜朝早飲咖啡易爛牙？　牙醫盤點3大最傷牙早餐食物

你可能感興趣

【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
17:54 2021/07/26
【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
【口臭食物】5種食物會令口腔有異味 牙醫：食薄荷糖反增口腔細菌
17:31 2022/10/01
【口臭食物】5種食物會令口腔有異味 牙醫：食薄荷糖反增口腔細菌
口腔健康｜朝早飲咖啡易爛牙？　牙醫盤點3大最傷牙早餐食物
17:37 2023/10/26
口腔健康｜朝早飲咖啡易爛牙？　牙醫盤點3大最傷牙早餐食物
健康問題 養生 網絡熱話 食用安全 牙醫 蛀牙 日本

最高瀏覽

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚
詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲