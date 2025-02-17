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熊貓經濟｜富麗敦海洋公園推鳳梨酥製作班　$288學整新加坡「旺來」

休閒消費

撰文： 丹妮絲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

自己製作的鳳梨酥特別美味，但因為沒防腐劑，要盡快吃掉啦。

剛過去的元宵節不知道大家如何過？我這半個記者就去了富麗敦海洋公園酒店吃傳媒午宴兼參加「旺來」製作班，開心地度過一個下午，不需要情人都過得Sweet！

今天這個「玉」點心拼盤實在高質，等我都記錄一下。

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第一道點心拼盤已叫人驚艷，「肉骨茶小籠包」裡面竟注滿香濃的肉骨湯，Agnes解釋說，因為集團來自新加坡，故對新加坡美食的要求特別嚴謹，難怪湯汁可以做到濃而不膩，吃一隻實在「唔夠喉」，我跟Agnes說下次再來要encore！

「肉骨茶小籠包」注滿了香濃的肉骨湯

另一道我很喜歡的菜式是「杏汁百合杞子浸菜苗」，面頭的鮮百合很甜，菠菜細嫩，最愛還是底下的杏汁，清香撲鼻，我將杏汁一滴不漏地幹掉！至於主食「鍋燒原隻鮑魚燴絲苗」亦做得出色，鮑魚煮得軟腍入味，每粒米飯皆沾滿鮑魚汁，啖啖鮮味。

由Chef Titan教大家做

吃飯之後，今天的重頭戲來了！就是做新加坡鳳梨酥「旺來」（用福建話唸「鳳梨」是「Ong Lai旺來」），這天由Chef Titan教大家做，方法很簡單：將餅皮搓圓㩒扁，再加入鳳梨餡就可以，手殘如我都能做到！當旺來入焗爐之際，大家還要美化一下玻璃瓶，先貼上大熊貓貼紙，再用七彩畫筆畫上喜愛的圖案，禮成！

這個旺來製作班將會在2月21日起推出，逢星期五至日下午3至4時，住客每位288元，非住客318元，有得食有很玩，還有很好的意頭，不錯！

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