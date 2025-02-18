親子好去處｜九龍城寨升級版展覽增5大打卡位　近距離睇演員戲服+懷舊漫畫攤

▲ 九龍城寨升級版展覽增5大打卡位，讓參觀者如置身電影世界。

電影《九龍城寨之圍城》掀起一鼓城寨熱潮，香港亦舉辦了電影展覽讓市民認識九龍城寨，首階段早在10月於香港國際機場展出，而升級版展覽亦在去年於啟德AIRSIDE開幕，多個全新打卡位，重現電影場景之餘，亦有不少經典美食和玩具，讓市民探索懷舊香港。

▲ 九龍城寨展覽｜即日起至4月13日，啟德AIRSIDE舉辦《九龍城寨之圍城》升級版展覽。（TOPick記者攝）

九龍城寨展覽｜升級版電影展覽3大必睇亮點

即日起至4月13日，由香港旅遊發展局（旅發局）、南豐集團AIRSIDE、文創產業發展處與電影出品方聯手合作的《九龍城寨之圍城》升級版電影展覽於啟德AIRSIDE展出，場內增設3大亮點，除了有全新打卡位外，更加入了電影未有收錄的彩蛋，以及演員戲服等，讓參觀者能沉浸式體驗電影世界，即睇升級版電影展覽3大亮點！

1. 升級沉浸式電影體驗

展覽穿梭寨城後巷與室內場景，讓參觀者彷如置身於電影之中，感受當時的城寨生活情況。製作團隊特別將電影內的演員對話及聲效融入展覽不同場景，不時更有飛機飛過的聲音和電影主題曲播放，提升沉浸式體驗。

2. 5大全新打卡位

展覽增設了多個打卡位，除了活現髮廊、冰室、後巷、四子房等經典場面，還新增了漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所，高度還原80年代寨城風情，所有擺設造型、價錢牌全部參照當年實物塑造，即使是已經停產的「西瓜波」、《龍虎門》漫畫等，也能在展覽中一一看到。

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3. 電影驚喜彩蛋

展覽內的不同場景隱藏了多個驚喜彩蛋，讓入場人士逐一發掘，當中包括電影演員戲服，如信一、龍捲風、王九等，另外亦有專為是次展覽創造的一系列電影的微縮模型等等。

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九龍城寨展覽｜售賣經典美食 叉燒飯/腸粉/眼鏡朱古力

除了上述的展覽亮點外，同場亦有一系列延伸餐飲及零售攤位，售賣各式經典美食，如叉燒飯，腸粉、碗仔翅等。另外亦有販售各式各樣懷舊零食和玩具的士多，如眼鏡朱古力、可樂糖、聖誕老人面具、迷你水槍等，當然不少得主題精品，包括城寨模型、城寨保溫瓶、T恤、精美火柴盒、明信片、杯墊、原創小說作家余兒的書籍及實景集等等，大家切勿錯過！

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《九龍城寨之圍城》升級版電影展覽

日期：即日起至4月13日

時間：11:00-21:00

地點：啟德AIRSIDE 1樓108號舖

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