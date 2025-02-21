好市民獎2024｜六旬保安追捕連環色魔　九人佐敦華豐大廈大火自發救人獲「全年好市民」獎

▲ 「好市民獎頒獎典禮2024」將於周日（23日）下午2時半在會展舉行，將嘉許80名市民協助警方防止及偵破罪案。（彭大偉攝）

「好市民獎頒獎典禮2024」將於周日（23日）下午2時半在會展舉行，將嘉許80名市民協助警方防止及偵破罪案，及拯救生命的市民。當中分別任職保安及物業主任的六旬周女士及葉先生，前年9月成功協助警方追捕「連環色魔」；亦有3名內地男學生去年1月來港旅遊時，拯救懷疑試圖自殺的市民。

在香港仔屋邨商場任職保安的周女士憶述稱，當值期間聽到有爭吵聲，本以為有情侶爭吵，當聽見有人呼喊「非禮呀」後，得知該疑犯先後非禮兩名女性，並已有商舖報警，身穿制服的周女士遂跟蹤疑犯。周女士指，為了不被疑犯識破身分，一直都很「隱蔽」地跟蹤他，見疑犯在涼亭用餐，決定通報物業主任葉先生。周女士表示，當刻並沒有想太多，「一心諗住幫到人就去幫人先，盡自己能力先」。又指「如果屋企人遇到咁嘅案件，都會去幫嘅」。

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當時無身穿制服的葉先生稱，「個疑犯食完飯，大搖大擺離開現場，我就繼續跟住佢」，期間透過電話與警方聯絡，直至走到一座大廈見到警方到場後便交由警方處理。

葉先生直言「當下話唔驚就攞嚟講啫，（害怕的心情為持）一兩秒囉」，指能夠獲獎並無太大感受，「我係個普通市民，住喺嗰區幾十年，我都唔想社區裏面出現一啲罪案令大家唔開心。而捉咗啲壞人，令大家都能夠安居樂業， 呢個係我自己好開心嘅事情」。據了解，該名60歲疑犯被控非禮罪罪成，判監4個月。

緊急事故處理講座見效 內地學生救墮海者

另一組好市民獎得主為來自深圳大學的三位學生。何同學稱，去年一月首次來港旅遊，當時在金紫荊廣場散步期間聽到有落水聲，本來並無為意，直至有人呼喊「救命」，何同學立即拋下救生圈並報警，王同學及溫同學則尋求路人協助。溫同學稱，他們十分感謝學校平日舉辦有關緊急事故處理的講座，當下亦是憑住所學的處理方式救人，惟真正遇到事故時「會有點慌張、有點混亂」，只能靠意識反應過來後應用學到的知識。

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作為內地學生獲獎，三人均稱感到非常榮幸和光榮，認為可以藉此機會促進內地與香港的交流，亦指家人均對他們感到驕傲。何同學更稱：「家人覺得是一個非常光榮、非常符合我們中華民族的一個傳統美德的行為，非常讚揚我的行為。」警察公共關係部（策略聯絡組）總督察溫翠玲指，好市民獎勵計劃並無規定非本港居民不能獲獎，過往早已有內地及海外人士獲獎，以上屆為例，已經有一名22歲加拿大籍交換生及持單程證遊客獲獎。

80歲長者助拘捕騙徒

溫翠玲表示，今屆共80名獲嘉許的好市民，年紀最輕只為17歲中學生，協助警方拘捕一名非禮案疑犯；最年長為80歲，曾協助警方拘捕一名騙徒。得獎人協助警方的案件涉及盗竊案22宗、尋找失蹤人士及拯救生命19宗、非禮及窺淫15宗、詐騙案11宗及其他案件則有13宗。至於「全年好市民」獎則由9人獲得，為1名醫管局員工及8名建築工人，9人在去年4月佐敦華豐大廈三級火警中自發參與救援。

好市民獎頒獎典禮2024除了嘉許80名市民外，亦會向機構頒發「好機構獎」。今屆頒獎典禮以「好市民 • 好故事 • 隨處現」為主題，帶出隨處可見的好市民故事，如衣、食、住、行一樣。

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