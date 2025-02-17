消委會自攜杯｜環團冀仿效台灣麥當勞全面接受採用自攜杯　港麥當勞：研優化落單及製作飲品過程

▲ 麥當勞McCafe 多間分店職員均先用即棄外賣紙杯製作飲品，才將飲品倒進神秘顧客的自攜杯內。圖中非涉事人。（陳靜儀攝）（陳靜儀攝）

消委會今（17日）發布調查報告，稱最近三度派員到McCafé不同分店實測，發現店員先用外賣杯盛載飲品或冰粒，才將飲料倒入自攜杯，未真正「走即棄」。環團指台灣麥當勞已規定必須接受使用自攜杯，香港麥當勞稱正研究優化下單及製作過程。

近年本港市民「減廢」意識日漸提高，不少人轉用自攜杯購買外賣飲品。惟消委會於去年11至12月期間，派出神秘顧客進行進行60次實測，分別到訪20間售賣即製飲品的連鎖店，位於不同地區的各3間分店，以自攜杯購買外賣飲品，售賣即製咖啡的快餐店或便利店，以及手搖飲品店，兩者各佔一半。

消委會：未真正「走即棄」 違理念

有實試員在大型連鎖快餐店麥當勞McCafé不同分店進行3次實試，均按餐廳指示在櫃枱下單時先表明使用自攜杯，並將自攜杯交予店員，但3間分店店員均先用外賣紙杯製作飲品，完成後才將飲品倒進自攜杯內。消委會形容上述做法未能真正達到「走即棄」，有違該集團「綠色營運」理念和宣傳，對此深感失望。

綠色和平項目主任譚穎琳向本報指，不少國家及地區已訂立自攜杯相關法例，提到台灣麥當勞規定必須接受顧客使用自攜杯，並提供減5元台幣優惠，相信香港麥當勞絕對有能力做到。她指出，當企業表明是「綠色營運」時應提供相應配套和員工訓練，否則只是「做門面嘢」，與環保背道而馳，形容「辦法總比困難多」，倡向員工提供指引，例如列明每杯飲料材料容量，以便統一製作。

麥當勞今回覆本報查詢稱，一向有既定營運流程，方便顧客於McCafé櫃枱下單時使用自攜杯，在得悉消委會調查結果，已即時加強員工訓練以作改善；同時正積極研究優化整個下單及製作流程，讓顧客可在自助點餐機或手機點餐時選擇使用自攜杯，配合公司的可持續發展方針。

消委會建議消費者先瀏覽商戶官方網站或社交媒體平台，獲取有關商戶對於使用自攜杯的限制及政策，並按飲品類型帶備合適的自攜杯，特別留意杯的容量與高度，以免飲品過滿而溢出，或因杯身過高而未能放在飲品機下方。

消委會自攜杯｜McCafe以紙杯制作飲品再倒入自攜杯 消委會促檢討運作

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