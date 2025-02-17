消委會自攜杯｜環團冀仿效台灣麥當勞及加強員工培訓　麥當勞：研讓顧客自助點餐時選擇使用自攜杯

▲ 麥當勞McCafe 多間分店職員均先用即棄外賣紙杯製作飲品，才將飲品倒進神秘顧客的自攜杯內。圖中非涉事人。（陳靜儀攝）（陳靜儀攝）

消委會今（17日）發布調查，指實試員在麥當勞McCafe不同分店進行3次實試，店員均先用外賣紙杯製作飲品，完成後才將飲品倒進實試員的自攜杯內，未能真正達到「走即棄」，亦有違其集團「綠色營運」理念和宣傳，對此深感失望。

綠色和平項目主任譚穎琳向本報指，不少國家已訂立自攜杯相關的法例，其中台灣麥當勞規定必須接受自攜杯，並提供減5元台幣優惠，相信香港麥當勞絕對有能力做到。她認為應加強員工培訓，如提供指引，列明每杯飲料材料的容量等，即使用自攜杯亦可統一製作飲料。她指「辦法總比困難多」，企業表明是「綠色營運」時，應提供相應的配套和員工訓練，否則只是「做門面嘢」，與環保背道而馳。

麥當勞回覆查詢指，公司一向有既定的營運流程，方便顧客於McCafé櫃枱下單時使用自攜杯。公司得悉消委會的調查結果，已即時加強員工訓練以作改善；同時正積極研究優化整個下單及製作流程，讓顧客可在自助點餐機或手機點餐時選擇使用自攜杯，配合公司的可持續發展方針。

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