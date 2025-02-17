食物安全｜尖沙咀Oyster Station連續3日共11人食物中毒　疑由諾如病毒引致

▲ 衞生防護中心今（17日）公布，有11人於尖沙咀諾士佛臺一號七樓Oyster Station進食共同食物，包括生蠔後食物中毒，懷疑個案由諾如病毒引致。（資料圖片）

衞生防護中心今（17日）公布，有11人於尖沙咀諾士佛臺一號七樓Oyster Station進食共同食物，包括生蠔後食物中毒，共涉及三個群組，懷疑個案均由諾如病毒引致。

中心指，個案涉5男6女，年齡介乎28歲至35歲，他們分別於本月10日、11日及12日在上址用膳，約16至61小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵，其中6人受影響人士已求醫，全部毋須入院。

食安中心人員已到該餐廳視察，指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育，而調查仍然繼續。



中心指，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

中心提醒市民，在外進食時應： 避免進食生的海產

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉

光顧可靠及有牌照的食肆

食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物

火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物

不要光顧無牌食物檔

飲用經煮沸的水

高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用

進食前及如廁後要洗手

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