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九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介　城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 38 分鐘前

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九龍城親子一日遊景點推介！

【免費親子好去處/九龍城好去處】隨著電影《九龍城寨之圍城》的熱潮持續不斷，九龍城寨展覽繼首階段於機場展出後，升級版展覽亦於去年在啟德AIRSIDE開幕，若果小朋友參觀完展覽仍「未夠喉」，可以徒步到九龍城附近的景點，見證九龍城的往日今昔，進一步了解九龍城寨。以下是九龍城親子遊路線推介，想帶小朋友認識城寨的家長，不妨參考下！

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九龍城好去處｜1.九龍城寨公園

九龍城寨公園與電影的關係密切，因為公園的位置正是昔日的九龍城寨。走進公園，可以到充滿歷史建築的九龍巡檢司衙門參觀，是九龍寨城僅存的古建築物，建於1847年，為一座三進四廂南方建築。衙門原是清朝官員辦公地方，當時會有一個文官，一個武官於衙門內辦公。1899年駐軍撤離寨城之後，衙門曾被用作多種慈善用途，包括安立間教會窮人院（即廣蔭院）、老人院、寡婦、孤兒收容所等。寨城清拆前，這裡亦曾經是老人中心，而衙門上方刻有「ALMSHOUSE」的牌匾，便是廣蔭院，用於收容和照顧貧苦無依老人的地方。

1987年，中英兩國政府達成協議，決定清拆九龍寨城。1994年，清拆工程完成，原址改建成現時九龍寨城公園。公園仍保留了一些歷史遺跡，如南門的石額和衙門。

除了九龍巡檢司衙門外，衙門附近的九龍城寨模型亦非常值得打卡參觀，模型是根據九龍城寨而打造，小朋友可以透過模型感受城寨當年的混亂、狹窄的居住環境。

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九龍城寨公園
地址：九龍城東正道
營業時間：06:30-23:00

九龍城好去處｜2.德興魚蛋

德興魚蛋前身是一間位於九龍寨城內的魚蛋工場，城寨清拆後搬至福佬村道。德興魚蛋司由「平哥」林羅平創立，他於1980年代隨父親同哥哥由潮州來到香港，在九龍寨城內開設第一間魚蛋店，每日早上5時，平哥便開始製作手打魚蛋，新鮮製造的魚蛋口感非常彈牙，吸引不少顧客。店內除了手打潮州魚蛋之外，還有炸魚皮、爽口牛丸、墨魚丸等多款美食，用料亦非常講究。

德興魚蛋除了是老字號，更是香港地道美食文化的象徵。家長可以帶小朋友前來品嚐地道正宗嘅潮州手工魚蛋。

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德興魚蛋
地址：九龍城福佬村道76號地舖
營業時間（星期一至日）：09:00-18:00

九龍城好去處｜3.大和堂

咖啡店前身是一間有近90年歷史大和堂參茸藥行，興建於1920年代，屬於典型廣州騎樓式建築。大和堂見證香港興衰，被譽為「再世華佗」的醫師鍾伯明於1940年來港行醫，接手大和堂，為幫窮人義診，亦吸引了很多名人和政要來看病。鍾伯明去世後，由兒子鍾福利接手打理。

隨著兩代醫師相繼離世，大和堂於2017年結業。2018年，一位於九龍城土生土長的年輕人Henry，相中這間老藥行，並將其活化成咖啡店。現在店舖仍保留了不少原有的裝潢，包括百子櫃、長櫈、牌匾和鐵閘等。

除了滿是歷史感裝潢外，店內的飲料亦有結合了中醫藥材的元素，如養生氣血茶，成分包括黑枸杞、桂圓和紅棗，還有大和堂咖啡，以及特色甜品，如紅棗山楂芝士餅、懷舊嘉應子曲奇等等，非常值得品嚐。

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大和堂
地址：九龍城衙前塱道24號
營業時間（星期一至日）：08:00-18:00

延伸閱讀：親子好去處｜九龍城寨升級版展覽增5大打卡位 近距離睇演員戲服+懷舊漫畫攤

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