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最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃

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撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

五索投訴「馬先生」情人節禮物縮水。

【五索 / 鍾睿心 / 馬清鏗 / 小三 / 裕美】「五索」鍾睿心（Rachel）爆出當大生銀行主席馬清鏗情婦拍拖9年後，五索行為繼續高調，經常炫富，態度囂張。但也由此令外間估計她可能想另覓碼頭，也有指五索被男方「閂水喉」，於是想轉當KOL。

五索早前接受網台節目《絲打圍爐》訪問也承認，婚外情事件曝光後，男方的確有微言。不過在今年剛過去的情人節，五索在個人社交平台上載收玫瑰花及一個寫有「Happy Valentine's Day」的心心蛋糕，放閃以證二人感情依然穩定情未變。

最強小三五索爆料︱罕談與馬清鏗認識經過　自稱一早想分手從不怕「閂水喉」

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小三五索︱投訴另一半不夠浪漫

另外，過往五索在社交網都是以「富商A」稱呼馬清鏗，日前她在車上拍片開名稱對方為「馬先生」，並「投訴」對方指：「話說情人節，咁馬先生每年都會送花俾我，然後我每年都叫佢唔好再送玫瑰花，但每年呢，佢都一定會訂99支玫瑰嘅，仲喺同一個網站度訂；但係今次我早收到紮花，喺2月13日已經收到，我第一時間諗，我知道發生咩事，因為2月13號送，應該會比較平，正日送一定貴啲㗎嘛！」

在旁駕車的裕美笑稱：「咁唔怪得阿作（林作) 13號同我去食飯。」於是五索笑指馬先生與林作屬同一類人。

然後五索再抱怨稱：「咁都算啦，你早一日送我當你撳錯咗，之後佢今年仲要無啦啦減量，由99支變咗60支，都算啦，中間係有一紮白玫瑰，大佬而家死人咩？你送白玫瑰做乜嘢呀？咁我就覺得『嘩！你真係浪漫』，可能佢送到最後尾會逐步減囉，減到剩返一朵玫瑰花。」

但五索在短片下也有「補飛」，寫道：「直男的浪漫，都好過唔送。」

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小三五索︱五索霸氣收線

此外，五索曾鏗爆另一半「管得好嚴」，被對方長期監視：「長期一個鐘就打一次電話嚟」，更豪言稱：「多數cut佢線。」

前日，五索與裕美到九龍城食沙嗲牛肉火鍋時，五索電話響起，她即無奈指：「奪命追魂call又來啦」，然後拿起電話說：「喂」不過沒有透露內容，然後講：「拜拜」，不知是否馬先生打來，但似乎用另類放閃方式表現自己可隨時「cut佢線」的地位及霸氣。

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五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊

最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求

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