靚媽精明眼｜一粥麵午市推兩餸飯！ 豬/牛/雞/魚任選2款$36起
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【兩餸飯/三餸飯/一粥麵】近年兩餸飯興起，開到成行成市，繼早前「傷心酸辣粉」推出49元兩餸飯放題後，連鎖快餐店「一粥麵」全線亦推出午市36元兩餸飯招客！不單有港人至愛的涼瓜牛肉、蒸手打肉餅、菜脯肉碎煎蛋及黃豆醬冬瓜炆排骨選擇，更有兩款深受大眾歡迎的小菜，加配熱飲只需3元，讓一眾食客捧腹而走！
最新影片推介：
一粥麵兩餸飯｜港人必點「黑醋芝麻雞球」
昨日有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」以「一粥麵都賣兩餸飯」為題發文，在樓主上載的圖片所見，一粥麵在午市時段早上11時至下午2時，推出「超值自由選」的36元兩餸飯及45元三餸飯，可選小菜包括有涼瓜牛肉、蒸手打肉餅、涼瓜菜脯肉碎煎蛋及黃豆醬冬瓜炆排骨，以及港人必點的黑醋芝麻雞球及滑蛋粟米魚塊。另有加配優惠，熱飲加3元，凍飲加6元。
一粥麵兩餸飯｜網民：要早啲去食
但樓主表示，因「晏去所以冇曬嘢揀」，圖中所見水牌上的6款小菜已有5款售罄，包括涼瓜牛肉、蒸肉餅、雞球、魚塊及煎蛋，剩下炆排骨。有網民表示，「要食趁早」，一粥麵的兩餸飯價錢夠「平民化」，搶手是非常合理，不過提出欠了一款港人在兩餸飯中，亦非常喜歡的小菜「菠蘿咕嚕肉」，以及蔬菜。
另一邊廂有人認為，該店原本以售賣粥品腸粉為主，現在推出兩餸飯，有不倫不類的感覺，「不如去返兩餸飯店食好過」。
|「一粥麵」兩餸飯詳情
|地址︰
|全線分店（香港站、機場及屯門醫院分店除外）
|供應時間︰
|11:00-14:00
|售價︰
|兩餸飯$36、三餸飯$45
更多優惠報道：
酒樓優惠｜明星海鮮酒家推超抵$10晚市小菜4選1 粉絲蒸蝦/炒龍躉球/燒雞半隻
深圳租迷你倉｜北上消費有位擺！時昌迷你倉進軍深圳 港人免費試用半年兼9折優惠
惠康優惠｜惠康一連七日6大優惠每日送$80電子券 過百款產品$8＋情人節免費派西蘭花
戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價 2D電影成人$40起IMAX低至$65
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：