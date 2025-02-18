靚媽精明眼｜一粥麵午市推兩餸飯！　豬/牛/雞/魚任選2款$36起

▲ 「一粥麵」全線推出午市36元兩餸飯招客！

【兩餸飯/三餸飯/一粥麵】近年兩餸飯興起，開到成行成市，繼早前「傷心酸辣粉」推出49元兩餸飯放題後，連鎖快餐店「一粥麵」全線亦推出午市36元兩餸飯招客！不單有港人至愛的涼瓜牛肉、蒸手打肉餅、菜脯肉碎煎蛋及黃豆醬冬瓜炆排骨選擇，更有兩款深受大眾歡迎的小菜，加配熱飲只需3元，讓一眾食客捧腹而走！

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一粥麵兩餸飯｜港人必點「黑醋芝麻雞球」

昨日有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」以「一粥麵都賣兩餸飯」為題發文，在樓主上載的圖片所見，一粥麵在午市時段早上11時至下午2時，推出「超值自由選」的36元兩餸飯及45元三餸飯，可選小菜包括有涼瓜牛肉、蒸手打肉餅、涼瓜菜脯肉碎煎蛋及黃豆醬冬瓜炆排骨，以及港人必點的黑醋芝麻雞球及滑蛋粟米魚塊。另有加配優惠，熱飲加3元，凍飲加6元。

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一粥麵兩餸飯｜網民：要早啲去食

但樓主表示，因「晏去所以冇曬嘢揀」，圖中所見水牌上的6款小菜已有5款售罄，包括涼瓜牛肉、蒸肉餅、雞球、魚塊及煎蛋，剩下炆排骨。有網民表示，「要食趁早」，一粥麵的兩餸飯價錢夠「平民化」，搶手是非常合理，不過提出欠了一款港人在兩餸飯中，亦非常喜歡的小菜「菠蘿咕嚕肉」，以及蔬菜。

另一邊廂有人認為，該店原本以售賣粥品腸粉為主，現在推出兩餸飯，有不倫不類的感覺，「不如去返兩餸飯店食好過」。

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「一粥麵」兩餸飯詳情 地址︰ 全線分店（香港站、機場及屯門醫院分店除外） 供應時間︰ 11:00-14:00 售價︰ 兩餸飯$36、三餸飯$45

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