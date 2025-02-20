  • 18°C
香港時間：2025220日 (四) 17:52

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

STEAM教育｜「創科@大埔2025」雲集34間學校參與　中小學生展創科作品齊動手學習

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

「創科@大埔2025」日前舉行，雲集34間大埔學校參與，很多中小學生展出創科作品。

由大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處合辦、民政事務總署社區參與計撥款資助的「創科@大埔2025」展覽上周日（16日）於科學園舉辦一連兩日展覽，場內展出大埔區內34間中小學的創科意念及設計，如何利用科技解決現實生活中的問題，同場更設有5大活動區，讓參觀者投入其中、動手學習。

最新影片推介

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

「創科@大埔2025」於上周日（16日）一連兩天於香港科學園第三期舉行，除了展示學生們在STEAM教育中的創新精神和實踐能力，發表學生創新科技作品，並促進「校、商、政」跨界別的交流、合作和學習。共同推動STEAM教育的發展，為香港培育更多創科人才。

點擊圖片放大
+7
+6

展覽設有「學界展區」，匯聚了大埔區逾八成學校共34間中小學的創科意念及設計，這些製成品不僅體現了學生們的創新精神，還展示了他們如何利用科技解決現實生活中的問題，為社會帶來積極的影響。

另設有「業界展區」，雲集本港科技企業及專家，分享提升生活質素的創新科技。同時，設有5大活動區，由多個本地創科公司帶來一系列有關人工智能的展示體驗、工程師講座、STEM工作坊、機械狗展示等等，為學生及大眾打造一個探索天地，啟發參加者的小宇宙，讓同學們及參加的市民大眾把握動手學習的機會，即場展現創意。

更多STEAM教育資訊：

STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】

STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

STEAM學校｜鼓勵學生善用AI學習STREAM　油天(海泓道)培養學生創新解難能力

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】
18:25 2025/01/27
STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】
校長專訪｜馮李佩瑤小學校長身兼IT達人　銳意發展創科航空天文提升學生競爭力
08:00 2025/01/16
校長專訪｜馮李佩瑤小學校長身兼IT達人　銳意發展創科航空天文提升學生競爭力
校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係
18:13 2025/01/16
校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係
STEAM學校｜鼓勵學生善用AI學習STREAM　油天(海泓道)培養學生創新解難能力
17:39 2024/12/30
STEAM學校｜鼓勵學生善用AI學習STREAM　油天(海泓道)培養學生創新解難能力
STEAM學校｜保良局田家炳小學以AI創作英文故事書封面　運用資訊科技豐富學習氛圍
19:31 2024/12/31
STEAM學校｜保良局田家炳小學以AI創作英文故事書封面　運用資訊科技豐富學習氛圍
AI學校︱仁濟醫院蔡衍濤小六男生活學活用　勇奪道路安全AI繪畫賽最具人氣獎
19:54 2024/12/27
AI學校︱仁濟醫院蔡衍濤小六男生活學活用　勇奪道路安全AI繪畫賽最具人氣獎

你可能感興趣

STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】
18:25 2025/01/27
STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】
校長專訪｜馮李佩瑤小學校長身兼IT達人　銳意發展創科航空天文提升學生競爭力
08:00 2025/01/16
校長專訪｜馮李佩瑤小學校長身兼IT達人　銳意發展創科航空天文提升學生競爭力
校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係
18:13 2025/01/16
校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係
STEAM 中小學教育 STEM 中學 小學 大埔區 人工智能 學校 大埔 香港科學園

最高瀏覽

日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應
日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
減肥大作戰｜185磅醫生激減40磅撇甩三高脂肪肝　推薦2大飲食法7分鐘速效燃脂運動
減肥大作戰｜185磅醫生激減40磅撇甩三高脂肪肝　推薦2大飲食法7分鐘速效燃脂運動
急症室最長等候時間（02月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月20日 時間12:05）