STEAM教育｜「創科@大埔2025」雲集34間學校參與　中小學生展創科作品齊動手學習

▲ 「創科@大埔2025」日前舉行，雲集34間大埔學校參與，很多中小學生展出創科作品。

由大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處合辦、民政事務總署社區參與計撥款資助的「創科@大埔2025」展覽上周日（16日）於科學園舉辦一連兩日展覽，場內展出大埔區內34間中小學的創科意念及設計，如何利用科技解決現實生活中的問題，同場更設有5大活動區，讓參觀者投入其中、動手學習。

最新影片推介

「創科@大埔2025」於上周日（16日）一連兩天於香港科學園第三期舉行，除了展示學生們在STEAM教育中的創新精神和實踐能力，發表學生創新科技作品，並促進「校、商、政」跨界別的交流、合作和學習。共同推動STEAM教育的發展，為香港培育更多創科人才。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

展覽設有「學界展區」，匯聚了大埔區逾八成學校共34間中小學的創科意念及設計，這些製成品不僅體現了學生們的創新精神，還展示了他們如何利用科技解決現實生活中的問題，為社會帶來積極的影響。

另設有「業界展區」，雲集本港科技企業及專家，分享提升生活質素的創新科技。同時，設有5大活動區，由多個本地創科公司帶來一系列有關人工智能的展示體驗、工程師講座、STEM工作坊、機械狗展示等等，為學生及大眾打造一個探索天地，啟發參加者的小宇宙，讓同學們及參加的市民大眾把握動手學習的機會，即場展現創意。

更多STEAM教育資訊：

STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維 精選各區特色STEAM小學【持續更新】

STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全 校長鼓勵學生跟科技與時並進

STEAM學校｜鼓勵學生善用AI學習STREAM 油天(海泓道)培養學生創新解難能力

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】