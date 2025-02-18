何柱國患癌｜何柱國罹患肺癌康復　呼籲戒煙指「死唔去更辛苦」

▲ 何柱國自爆患肺癌現已康復。

【何柱國 / 肺癌 / 戒煙】前全國政協常委何柱國昨晚（17日）在電台自爆，幾個月前患上肺癌，最終在美國醫生建議下留港治療，目前已經痊癒。又表示「我都勸我的朋友，食少啲煙」，因為化療程序很辛苦，「死唔去更辛苦」。

現年75歲的何柱國，為星島新聞集團前主席。他周一晚在商台節目《光明頂》被主持問及為何突然消瘦，何柱國強調自己沒有「食芒果」得到性病，而是在數月前患上肺癌，因而顯得清減。

他又表示，諮詢過美國的醫生，對方建議他留港治理，認為「香港醫療技術好好，無必要飛去美國做」，因此最終決定在養和醫院治療，現在已經痊癒。

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何柱國患癌｜呼籲香港要發展醫療經濟

作為香港煙草創辦人何英傑的長孫，何柱國也呼籲朋友減少吸煙，「我都勸我的朋友食少的煙，我這世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衞生局局長）；我係人，食煙仔都是自由吧，死唔死我也有自由，後來諗番都感謝佢，做治療的過程，你不會死，但過程是好辛苦，所以呢，我平衡過，我都是減咗唔食，我叫我的朋友，如食緊煙仔，減咗佢。」

何柱國呼籲，香港需要發展醫療經濟，他表示3年前已向政府提出零售業不濟，要靠新行業支持香港經濟，現在零售市道表現證明他所言非虛；何稱曾向特首李家超建議，將醫療發展為重要產業，補充其他行業失去的生意，例如美國就成功利用醫療產業，吸引全球有錢人；南韓亦有退稅優惠，促進當地經濟發展。他認為，本港醫療條件不差，可以加以仿效。

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