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舉報濫用公屋｜戶主公屋掛60吋電視上牆　憂鄰居舉報「富戶」獲獎金

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

戶主公屋掛60吋電視上牆，憂鄰居舉報「富戶」獲獎金，網民：大就係貴咩？

今年1月15日房委會推出「舉報濫用公屋獎」計劃實名舉報成功者可獲得3,000元獎金及感謝狀。不過，該計劃雖能提高對濫用公屋行為的打擊力度，卻也令部分公屋住戶擔憂。

近日，有人在香港討論區發帖，指自己在所住的公屋單位內安裝了1台60吋掛牆電視，門口還停放一輛價格較高的單車，憂心鄰居會為了獎金舉報自己。

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舉報濫用公屋｜掛60吋電視上牆憂鄰居舉報

樓主以「住公屋但係俾隔離屋知道我掛咗部60吋電視機上牆，好驚被舉報」為題發帖，又指自己有一架canondale單車（名牌貴價單車）停放在門口。擔心鄰居可能會「貪個3,000蚊囉！可以點拆？」。

樓主在所住的公屋單位內安裝了1台60吋掛牆電視，門口還停放一輛價格較高的單車，憂心鄰居會為了獎金舉報。（示意圖/iStock）

舉報濫用公屋｜網民：大就係貴咩？

此事引起網民熱議，不少人認為單憑60吋電視和一架單車並不能直接說明樓主是「公屋富戶」，「怕什麼？大把人玩音響，貴過60吋電視，家中100吋電影院都有，又是富戶？」、「一架60幾吋電視算得係咩呢？」、「60吋係5,000有找」、「依家55吋以上那個的國產電視賣2-3千蚊，白菜價好耐」、「大就係貴咩？」。

舉報濫用公屋｜8大常見濫用公屋行為

  • 丟空單位 (或逾三個月非經常持續居於單位)
  • 分租或轉租單位 (不論有沒有租金收入)
  • 在單位內進行不法活動 (如聚賭、藏毒或藏有私煙等)
  • 將單位用作非住宅用途 (如營商、貨倉等)
  • 虛報資料 (如入息、資產、婚姻或家庭狀況等)

此事引起網民熱議，不少人認為單憑60吋電視和一架單車並不能直接說明樓主是「公屋富戶」。（資料圖片）

若租戶嚴重違反租約濫用公屋，房屋署將不予警告，終止其租約。因違反租約條款而被終止公屋租約的前租戶及其18歲或以上的家庭成員，由終止租約日期起五年內，不合資格申請公屋。日後亦不會獲編配至地理位置、樓齡和樓層比其之前較佳的單位。

  • 嚴重違反租約行為包括 -把單位分租 (不論有沒有租金收入)
  • 居住在經證實的另外居所，或逾三個月非經常持續居於單位 (「經常持續」一詞按其常義詮釋，審理個案時以合理標準為關鍵尺度）
  • 在單位進行不法活動

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