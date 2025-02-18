淘寶｜首間淘寶家具實體店落戶尖沙咀 2.5萬呎推全新營運模式

▲ PapaHome淘寶家具實體店首階段營運佔地逾25,000平方呎

一站式家居維修平台Papabo與淘寶中國香港站合作，開設香港首間傢俬及生活家品實體店「PapaHome淘寶家具實體店」，將於2月22日正式開幕，並以嶄新零售概念，為本地家具零售業帶來新氣象。

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選址尖沙咀中港城2樓的PapaHome淘寶家具實體店，首階段營運佔地逾25,000平方呎，搜羅來自逾100個優質淘寶商家超過1萬件精選產品，由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製家具及各類裝修材料，均一應俱全。

店內展示的產品特別迎合香港消費者的品味及香港家庭的需求，並且着重高品質、高性價比及具優質設計3大條件。

▲ 陳凱琳（右三）日前出席新店記者會。

該店採用嶄新的綫上綫下融合（Online-Merge-Offline，OMO）營運模式，顧客可先到店舖體驗產品，再掃描產品上的二維碼獲取更多產品資訊、了解獨家折扣優惠，鎖定心儀產品後，可直接在淘寶購物平台上輕鬆完成購買。

此嶄新的OMO營運模式，可結合實體店內瀏覽的沉浸體驗與綫上購物的便利，相比純綫上購買模式，消費者可享受更全面、貼心的一站式購物新體驗。

▲ 將於2月22日開業

另外，實體店亦提供一系列售後服務，包括客戶支援、淘寶家居產品導購、家居空間設計，以及安排上門度尺等，並利用智能家居及AI/AR等科技方便消費者選擇合適的產品，提供無縫的購物體驗。

精選的商家，包括以精湛工藝而聞名的廚櫃訂造商金牌家居、全屋家具訂造商好萊客、專營瓷磚的東鵬控股及蒙娜麗莎、以創新設計著稱的衞浴潔具公司四季沐歌等中國上市公司。

此外，並有入選淘寶神店榜前列位置的創新家具品牌吱音、現代歐式家具店樹吱家居、辦公家具品牌聖奧、獨立設計師原創品牌若奈地毯、淘寶家具原創品牌小半等。

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