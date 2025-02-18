英國王室｜前王室員工出書爆料　哈里王子無能不合群「如沒僕人不懂穿褲子」

▲ 前王室員工出書爆料，稱哈里王子無能不合群「如沒僕人不懂穿褲子」。

【英國王室/哈里王子/梅根】英國前王室員工Tom Quinn將出版新書《王室僕人的秘密生活》，不僅揭露了王室秘聞，還深入探討了哈里王子（Prince Harry）與王室之間的複雜關係，並嘲笑︰「如沒有僕人，他不懂穿褲子」。

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哈里梅根｜哈里脾氣大又沒有自理能力

哈里王子在過去幾年與王室緊張關係成外界關注。根據《每日郵報》報導，Tom Quinn在《王室僕人的秘密生活》書中直言「哈里王子是這一代王室中最糊塗的一個」。他曾經在哈里王子的私人公寓裡，將桌上一些東西弄亂，對方馬上大發雷霆，將一件小事看得十分嚴重。這種評價不單是來自Tom Quinn，消息人士補充說，其他工作人員也「經歷過類似事件」——甚至還曾嘲笑過王室的脾氣。

他續指「曾經有個笑話說哈里非常像電視劇《黑爵士》中的攝政王。」形容他既無能又不合群，「人們常說，如果沒有僕人，哈里要花兩個星期才能穿上自己的褲子。」

▲ 英國前王室員工湯姆·奎因（Tom Quinn）將出版新書《王室僕人的秘密生活》，不僅揭露了王室秘聞，還深入探討了哈里王子（Prince Harry）與王室之間的複雜關係。 （IG圖片）

哈里梅根｜梅根個性與王室關係加速惡化

書中提到，哈里王子的妻子梅根，似乎有著「救世主情結」（梅根渴望透過拯救他人來獲得滿足感），使她經常與王室工作人員發生衝突，哈里王子則常常急於為妻子辯護，讓他與王室陷入關係緊張。

在哈里遇到梅根之前，他的生活相對快樂且隨和，與哥哥威廉王子和凱特王妃的關係也十分密切，但其實資深顧問們都知道，哈里王子對自己是「備胎」感到不滿與沮喪。

梅根的加入，王室內部對哈里的期待似乎重新燃起希望，大家希望梅根能夠讓哈里變得更加專注。但梅根的想法與王室資深人員的規劃截然不同，她的獨立性和不願受到限制的態度卻讓哈里王子著迷。

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哈里梅根｜哈里王子決策全交梅根決定

在兩人結婚後，哈里王子更重視梅根，並採納對方提出的許多觀點。作者透露，梅根讓哈里王子相信自己「被忽視、排擠與低估」，並認為兩人在諾丁漢的住家是王室在「貶低」夫妻倆。2020年1月8日，哈利王子和梅根宣布決定辭去高級王室成員職務並移居國外，引發了王室家庭不和，很快就被稱為「梅根脫歐」。

哈里梅根｜英國王室前員工著作

Tom Quinn撰寫過從蒸汽鐵路到鄉村別墅、皇室家庭、釣魚、鄉村工藝等各種主題。他還撰寫了兒童書藉、皇室僕人巴克斯特·比利（Backstairs Billy）以及國王情婦愛麗絲·凱佩爾（Mrs Alice Keppel）的傳記。他的著作《倫敦最奇特的故事》（London’s Strangest Tales）仍然是關於首都最暢銷的書籍之一。

他還撰寫了四部備受讚譽的家庭僕人傳記，以及已故女王母親最喜愛的僕人巴克斯特·比利和愛德華七世最愛的情婦愛麗絲·凱佩爾的傳記。他曾為《泰晤士報》（The Times）、《電訊報》（The Telegraph）和《每日郵報》（Daily Mail）以及眾多雜誌撰稿。他經常出現在BBC電視台、ITV和廣播中，評論與怪人、社會歷史、倫敦歷史或皇室家庭有關的任何話題。

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