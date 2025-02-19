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抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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【陳文茜／肝癌／癌症／肝腫瘤】台灣前知名主持兼時事評論家、現年66歲的陳文茜自去年證實癌症復發，病情似乎並不樂觀，不但證患黑色素癌4期，肝腫瘤近日更增至近10顆。近日她於社交平台上更新狀況時，便分享了自己氣弱游絲及憔悴不堪的病床照，令外界非常擔心。

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台灣資深傳媒人陳文茜周一（17日）於Facebook分享自己的虛弱病床照。相中，她的黑絲之下滲出不少白髮，面容非常虛弱及憔悴，並留言指自己正在承受著治療副作用：

即將出院，第三輪免疫療法的副作用開始出現。服用抗組織胺，滿口苦味⋯⋯娃兒般的笑臉，沒了。

除此之外，她亦曬出不少舊照，回顧自己病情，如指自己於新年年初三，被證有輕度心肌炎；以及之前因第二輪免疫療法的副作用，手腳出「汗皰疹」，在家時需戴手套腳套照、手掌甩皮照、臉腫照等等。

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事實上，陳文茜上周亦曾透露自己病情並不樂觀，指體內新長的腫瘤不僅迅速從1.5厘米長到2厘米，短短一個月，肝腫瘤還從2顆增加到近10顆。她亦因此自嘲：

這惡性腫瘤比我的發胖速度還快。

2019年曾患肺腺癌

現年66歲的陳文茜2019年曾患上肺腺癌，原以為病情已有好轉，豈料去年身體檢查時，卻被醫生告之癌症復發，需裝上人工血管。而在去年12月初，她再於Facebook透露，癌症復發且擴散至至多個器官，而且確診黑色素癌第4期，今年1月開始長達一年的免疫治療。雖然她積極抗癌續命，但化療副作用導致她手腳皮膚裂開和長汗皰疹。

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