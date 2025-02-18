  • 20°C
香港時間：2025218日 (二) 16:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

即食麵停售｜出前一丁1款經典口味停產消失網店　網民惋惜：咁好食點解會停

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

出前一丁1款經典口味停產停售，消失於官網中。

【出前一丁停售口味】提起即食麵，相信不少港人都會想起出前一丁，多款獨特口味一直深受大眾喜愛。日前有網民於社交平台分享出前一丁「微辛咖喱味」停產的消息，引起大批網民熱議，紛紛表示不捨，「呢隻味好好食，唔明點解會停。」

出前一丁停售｜出前一丁「微辛咖喱味」全面停產

該名網民於Facebook群組「香港即食麵/杯麵分享群組」公開一封日清食品（香港）顧客服務中心的回信，信中表示出前一丁微辛咖喱味產品現已停產及暫停發售，建議事主嘗試「泰式青咖喱味」。

對此，事主表示「好鬼唔開心，真心覺得咖喱味好好食」，又指出前一丁有推出類似的「咖喱拉麵」，為何不繼續生產「微辛咖喱味」：

個味粉唔係一樣嘅咩，點解係都唔出咖喱公仔麵呢？

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

出前一丁停售｜網民惋惜：青咖喱取代唔到咖喱味

帖文引來大批網民留言，不少人對於咖喱味停產大感惋惜，「我最愛咖喱味，還我咖喱」、「我都覺得微辛咖喱味好好食，唔知點解會停」、「青咖喱就青咖哩，取代唔到原本咖哩味」、「青咖喱同咖喱係兩回事」、「嗰個咖哩味出前一丁， 一煮就全屋都好香」。

點擊圖片放大
+5
+4

靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅　網民推介3種吃法大讚好食過福麵

有網民在社交平台分享，大讚MUJI迷你即食麵（雞味）好吃，雖然每個麵餅份量不多，但適合宵夜又不想吃得太飽的人！有網民亦認同，直指「好食過福麵多多聲」、「本身夠味乜都唔駛落，加熱水就掂，好食過福麵多多聲」，他更附上雞味迷你即食麵的照片，指售價為「14個裝30蚊」。

點擊圖片放大
+3
+2

延伸閱讀：靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅　網民推介3種吃法大讚好食過福麵

更多相關報道：

Viennetta停產︱41年歷史日版Viennetta千層雪糕停產　港人集體回憶曾掀搶購潮

結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具

結業潮｜UNIQLO荃灣愉景新城店結業　開業僅2年街坊分析1原因撐唔住

結業潮｜大埔70年老字號蔡潤記無預警結業　堅持手打魚蛋3大名物成絕響

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜9成即食麵含潛在致癌物　消委會7款4星以上安全名單
18:11 2024/06/14
靚媽精明眼｜9成即食麵含潛在致癌物　消委會7款4星以上安全名單
Viennetta停產︱41年歷史日版Viennetta千層雪糕停產　港人集體回憶曾掀搶購潮
17:10 2025/02/11
Viennetta停產︱41年歷史日版Viennetta千層雪糕停產　港人集體回憶曾掀搶購潮
結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具
18:00 2025/02/15
結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具
結業潮｜UNIQLO荃灣愉景新城店結業　開業僅2年街坊分析1原因撐唔住
17:52 2025/02/17
結業潮｜UNIQLO荃灣愉景新城店結業　開業僅2年街坊分析1原因撐唔住
結業潮｜沙田新田圍邨百佳疑似結業　店內貨架開始清空　街坊：職員話做到2.18
19:57 2025/02/14
結業潮｜沙田新田圍邨百佳疑似結業　店內貨架開始清空　街坊：職員話做到2.18
結業潮｜大埔70年老字號蔡潤記無預警結業　堅持手打魚蛋3大名物成絕響
13:51 2025/02/13
結業潮｜大埔70年老字號蔡潤記無預警結業　堅持手打魚蛋3大名物成絕響

你可能感興趣

靚媽精明眼｜9成即食麵含潛在致癌物　消委會7款4星以上安全名單
18:11 2024/06/14
靚媽精明眼｜9成即食麵含潛在致癌物　消委會7款4星以上安全名單
Viennetta停產︱41年歷史日版Viennetta千層雪糕停產　港人集體回憶曾掀搶購潮
17:10 2025/02/11
Viennetta停產︱41年歷史日版Viennetta千層雪糕停產　港人集體回憶曾掀搶購潮
結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具
18:00 2025/02/15
結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具
網絡熱話 日清食品 即食麵 食品 Facebook群組 Facebook 社交平台

最高瀏覽

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚
詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲