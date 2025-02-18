即食麵停售｜出前一丁1款經典口味停產消失網店　網民惋惜：咁好食點解會停

▲ 出前一丁1款經典口味停產停售，消失於官網中。

【出前一丁停售口味】提起即食麵，相信不少港人都會想起出前一丁，多款獨特口味一直深受大眾喜愛。日前有網民於社交平台分享出前一丁「微辛咖喱味」停產的消息，引起大批網民熱議，紛紛表示不捨，「呢隻味好好食，唔明點解會停。」

出前一丁停售｜出前一丁「微辛咖喱味」全面停產

該名網民於Facebook群組「香港即食麵/杯麵分享群組」公開一封日清食品（香港）顧客服務中心的回信，信中表示出前一丁微辛咖喱味產品現已停產及暫停發售，建議事主嘗試「泰式青咖喱味」。

對此，事主表示「好鬼唔開心，真心覺得咖喱味好好食」，又指出前一丁有推出類似的「咖喱拉麵」，為何不繼續生產「微辛咖喱味」：

個味粉唔係一樣嘅咩，點解係都唔出咖喱公仔麵呢？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：

出前一丁停售｜網民惋惜：青咖喱取代唔到咖喱味

帖文引來大批網民留言，不少人對於咖喱味停產大感惋惜，「我最愛咖喱味，還我咖喱」、「我都覺得微辛咖喱味好好食，唔知點解會停」、「青咖喱就青咖哩，取代唔到原本咖哩味」、「青咖喱同咖喱係兩回事」、「嗰個咖哩味出前一丁， 一煮就全屋都好香」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅 網民推介3種吃法大讚好食過福麵

有網民在社交平台分享，大讚MUJI迷你即食麵（雞味）好吃，雖然每個麵餅份量不多，但適合宵夜又不想吃得太飽的人！有網民亦認同，直指「好食過福麵多多聲」、「本身夠味乜都唔駛落，加熱水就掂，好食過福麵多多聲」，他更附上雞味迷你即食麵的照片，指售價為「14個裝30蚊」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

延伸閱讀：靚媽精明眼｜MUJI一款抵買即食麵爆紅 網民推介3種吃法大讚好食過福麵

更多相關報道：

Viennetta停產︱41年歷史日版Viennetta千層雪糕停產 港人集體回憶曾掀搶購潮



結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折 Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具



結業潮｜UNIQLO荃灣愉景新城店結業 開業僅2年街坊分析1原因撐唔住



結業潮｜大埔70年老字號蔡潤記無預警結業 堅持手打魚蛋3大名物成絕響

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】