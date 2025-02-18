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袁嘉敏回流︱袁嘉敏居英1年半決定回流香港　曾被質疑生活富貴解釋離開歐洲原因

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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袁嘉敏居英1年半決定回流香港。

【袁嘉敏 / 香港小姐 / 移居英國 / 鍾培生】2009年香港小姐獲「最上鏡小姐」的袁嘉敏（Candy），在2022年突然在社交平台炮轟鍾培生父子後，在2023年突然宣布移居英國，之後不時在社交平台上載影片及照片，分享她在英國生活，而且更不時歐遊，生活寫意。

不過袁嘉敏曾被網民質疑質疑她工作少，卻有錢豪歎世界狂歐遊，收入支出不成正比，於是她曾在IG公開機票價錢、住宿費用及使費等，爆seed表示：「我很少公開講自己的洗使費，因為這是我的私事。」續指：「我從十三歲就自己一個人飛，這二十幾年來每次我都預算好，機票酒店都是我自己付錢的，這種價格也不太過份吧。」

曾表示自己單身的她，早前在個人YouTube頻道分享在新一年付500鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」，解釋獨居在英國是希望融入當地生活，想認識外國男士脫單。可是結果在飯局中卻未能找到另一半，但她指是很好的體驗，更自爆：「即使將來真的搬回香港居住，也肯定會是很好的回憶」。

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移居英國後一直積極融入當地生活的袁嘉敏在最新的影片提到，本來以為自己會在英國會住很多年，但這一年半的生活令她認為單身女子在亞洲生活會較合適，加上自己想念亞洲的天氣及陽光，所以決定回港生活。

她並指，在英國出席不同派對時，大家都會盛裝打扮及配戴首飾，可是因為當地治安問題，大家離場後都會穿上大衣及隱藏首飾，直言因為自己很愛打扮，此舉令她感無奈。同時又表示倫敦的生活指數很高，要付很多不同稅項，稱自己不是很富有，因此在倫敦生活對感吃力，更稱自己想去日本生活。

袁嘉敏稱現時不是最好的時間在英國生活，如果自己早10年前來，可能會較容易適應。

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