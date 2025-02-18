的士罷駛｜的士業界擬罷駛5日　李家超：激烈行動不得民心　易受騎劫

▲ 的士業界擬罷駛5日，李家超表示：「激烈行動不得民心。」

【的士罷駛 / 白牌車 / 李家超】由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，不滿政府打擊白牌車不力，要求政府即時取締白牌車，若政府於明日（19日）的交諮會網約車會議仍未有滿意的回應，業界將於3月5日起發起的士罷駛。

特首李家超出席行會前回應指，激烈行動不得民心，且傷害市民利益，形容行動可能會被別有用心的人騎劫，希望業界理性交流共同解決問題。

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▲ 李家超回應的士罷駛，指激烈行動不得民心。（朱永倫攝）

李家超表示，政府對於的士和網約車問題立場清晰，認為的士服務需要改善、網約車平台要規管，亦會依法打擊非法白牌車。運輸及物流局已經提出解決方案，如引入的士車隊加強管理和提升服務，也會規管網約車平台，確保市民有合法的點對點網約車服務。

他續指，改善的士服務及管制網約車屬多年累積下來的問題，明日的交通諮詢委員會，政府代表都會出席，這是一個好機會讓大家能夠理性討論、交流意見，希望各方以理性角度解決問題，做法最符合各方利益。

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