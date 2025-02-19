IG新功能｜Instagram正測試「dislike」功能　總監親解對帖文有1個影響

▲ Instagram似有新變革，近期向部分用戶悄悄推出「不喜歡(dislike)」功能進行測試。(iStock圖片)

社交平台Instagram近年多番改革，繼「隱藏按喜愛（like）數目」、改排板、隱藏試播、青少年帳號等，近期不少網友發現留言多了「不喜歡（dislike）」或「↓」的按鈕，而總監Adam Mosseri更親自證實，兼解釋被「不喜歡（dislike）」或影響帖文一個影響。

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一直以來，就有呼聲推出「不喜歡（dislike）」功能，特別是當大家觀看某類發文或留言感冒犯或不適時，一直無從表達，只能留言駁斥，甚至一些仇恨性誹謗的留言，在演算法下，因留言量多往往顯示狂頂端，造成惡性循環。

IG新功能｜總監解釋設dislike原因

近日不少人留意到部分Instagram用戶留言多了一個新按鈕，總監Adam Mosseri在旗下另一社交平台Threads親自發文解釋，稱目前屬測試階段，「不喜歡（dislike）」是完全不公開，故此不會有人知道該則留言獲多少個「不喜歡（dislike）」數量，發文者亦無法得知誰按「不喜歡（dislike）」，讓用戶能以具有隱私的方式表達不喜歡。

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IG新功能｜會按dislike數目整合留言排序

Adam Mosseri更預告，未來將按「不喜歡（dislike）」數量而整合在留言的排序的次序，若獲得越多人按「不喜歡（dislike）」，該留言將被排在越下方，令這些令人感不適的言論盡可能不被他人較易看到，期望藉此讓Instagram留言區變得更加友善。

另一社交平台YouTube早有相似做法，初期一度將「不喜歡（dislike）」數目公開顯示，後來出現一些出現專門攻擊創作者的「不喜歡（dislike）」網民，於是在2021年將該數值全面隱藏，只允許創作者在後台查閱，但是使用者仍舊能以點擊不喜歡來調整演算法的推薦內容。

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