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消委會體檢服務｜黃鳳嫺籲消費者毋須做所有體檢　業界應秉持醫德

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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消委會總幹事黃鳳嫺表示，一向教育消費者並不需要做所有體檢項目。（梁偉榮攝）

消費者委員會過去3年每年分別接獲逾50宗與身體檢查有關的投訴。總幹事黃鳳嫺今早（18日）在電台節目表示，投訴內容涉及報告出錯、誤導誇大、收費爭議及預約困難等問題，涉及體檢中心或醫療中心集團的投訴佔所有個案的八成。她強調，消委會一向教育消費者並不需要做所有體檢項目，且要由醫生詳細講解報告，以免因誤判而引發不必要的擔憂。

黃鳳嫺指出，本港有相關法例保障消費者權益，亦對各類專業人士實施監管，如懷疑違背專業操守，消費者有多種投訴渠道可供選擇，倘若涉及《商品說明條例》則可到海關投訴。被問到當中有否存在灰色地帶，黃鳳嫺認為應該不會，即使職員有誇大之嫌，都有其他法例保障消費者，並強調希望透過此次事件，促請業界在追求業績的同時，亦不可違背專業操守，需要秉持醫德。

黃鳳嫺又提到，投訴金額最多的個案涉及一名70歲有認知障礙症的長者，先後多次被體檢中心游說，購買合共超過26萬元的體檢套餐，中心否認誤導或不良營銷，僅退款9萬元，消委會未能成功調停，建議投訴人申請消費者訴訟基金，再進一步跟進處理。

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