面膜推薦2025︱《LDK》嚴選60款片狀面膜　18款A級超保濕貼服舒適最平$3片

▲ 《LDK》嚴選60款片狀面膜 18款A級超保濕貼服舒適最平$3片

【面膜／保濕／修護／抗衰老／LDK推薦】2025年60款最佳面膜排行榜初公開！日本家品雜誌《LDK the Beauty》比較從平價到奢華類型的熱門片狀面膜，除了日本品牌還包括受歡迎的韓國品牌產品，為大家推薦最經濟實惠又好用的面膜之選！

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《LDK》指出，皮膚會隨著年齡的增長開始感覺更加乾燥或狀況不佳，當中因素可能包括長期受到冷氣、紫外線、口罩摩擦等傷害。因此，務必使用浸透充足美容精華成分的面膜做好保養。富含乳液或精華的面膜，密封效果可使美容成分輕鬆滲透至皮膚角質層深處，實現高效、密集的皮膚護理。尤其在夏天曬傷後，或冬天皮膚乾燥、覺得日常護膚程序不足夠時，使用面膜可即時提供強效保濕護理；保濕的同時更具備淡化毛孔、緊緻亮澤肌膚、改善膚質等作用。

不過，面膜種類繁多，價格範圍廣。《LDK》是次挑選了功能性面膜，特別針對能夠徹底護理受紫外線損傷皮膚的獨立包裝及大容量面膜類型，在藥店或網上都能購買到。

3大評測項目

1. 保濕力

邀請30至40歲左右、有皮膚乾燥問題的女士，測試所有產品的保濕力。測試員將面膜剪成相同尺寸並將其放在手臂上，按照製造商針對每種產品建議的時間使用。經過一段時間後取下面膜，以專業設備測量後皮膚水分含量變化，比較使用前皮膚水分含量，根據平均水分含量對變化進行評分。

2. 成分

製造商公佈的所有成分均經過化妝品專業人員檢查。聲稱有助美膚效果的成分須具有科學證據才有資格獲得加分；乙醇等可能引起刺激的成分，將採用扣分制進行評分。

3. 可用性

在測試中考慮了用家的使用感，例如「避免難以使用的產品」和「不喜歡黏膩的產品」。測試員會實際試用每種產品，並嚴格檢查使用感，包括面膜的黏附性、精華液滴落的可能性、能否輕鬆展開、香味等；同時審視產品的使用難易度、用在皮膚上的感覺以及材質是否會引起刺激。

另外，是次60款片狀面膜會分為4個價格類別進行比較：

約20至30張的「大容量型」

約100日圓以下/張的「平價型」

約250日圓以下/張的「經濟型」

約250日圓以上/張的「奢華型」

60款片狀面膜完整排名

18款A級名單：

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B級名單：

ViTABaby VB Blue Advanced Mask（7片裝）

Natuore Recover MICRO CURRENT FACE MASK（1片）

Innisfree活性面膜 - 緊緻 艾地苯醌（1片）

Medicinal Proactive Intensive Care Mask（10片裝）

nopa保濕面膜（7片裝）

Twenties On混合精華面膜 維他命C x2（7片裝）

Kose ONE BY KOSÉ Melanoshot W 美白精華面膜（4片裝）

ongredients REVITALIZING DAILY MASK（30張）

VT COSMETICS Leadle S EX Mask（7片裝）

Twenties On混合精華面膜 - 透明質酸 x 神經酰胺（7片裝）

Twenties On混合精華面膜 - 乳酸桿菌 x 半乳酵母菌（7片裝）

ALFACE+ Treatment Reset Mask 4 sheets

Sharp Official Coco Store Crystal Mask（4片裝）

minum step 0 sheet mask VC（7片裝）

Sokko beauty 菸鹼醯胺精華面膜禮盒（30張）

ONE STONE TWO BIRDS 100%純天然美容面膜 VC & 視黃醇（7片裝）

ViTABaby VC Yellow Clear Mask（7片裝）

VT COSMETICS REEDLE S VITA-LIGHT EX MASK（7片裝）

CICIBELLA Premium Sheet Mask Exosome & Rich VC200（7片裝）

Mitea ORGANIC Green Repair 密集面膜（1片）

Innisfree活性面膜 - 修護 神經醯胺（1片）

minum step 0 sheet mask MOIST（7片裝）

Sokko beauty 幹細胞精華面膜（7片裝）

numbuzin 韓國 No.5+ 谷胱甘肽C藥丸面膜（4片裝）

BAMBI WATER Brightening sheet mask（4片裝）

Sokko beauty CICA 精華面膜（7片裝）

Saborino 晚安面膜 維他命A（30張）

Sokko beauty VC精華面膜禮盒（30張）

pdc Wafood Maid Sake Kasu Mask（7片裝）

EXO LABO Madeca EX 精華面膜（7片裝）

CHOI Mask Medicinal Acne Care 10sheet

Sokko beauty 薏仁精華面膜（7片裝）

Sokko beauty 幹細胞精華面膜禮盒（30張）

Sokko Beauty VC精華面膜（7片裝）

Advanced Beauty Mdskin Labo Exosome（30張）

Sokko Beauty CICA 精華面膜禮盒（30張）

Twenties On CICA x 魚腥草混合精華面膜（7片裝）

C級名單：

banobagi 舒緩修復面膜 抽取式（30張）

ongredients 95%魚腥草面膜（5片裝）

CBDAYS MOMENT 清涼亮澤芳香面膜（1片）

minum step 0 sheet mask CLEAR（7片裝）

ongredients 95%積雪草面膜（5片裝）

同場加映：消委會推薦14款安全無毒面膜

消委會曾測試過市面上40款保濕面膜，當中有3款樣本被驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質，有機會引致皮膚過敏、有18款含致敏物「甲酯」、「乙酯」或「丙酯」等；而剩餘有14款屬安全之選。

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