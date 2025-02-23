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的士司機｜女生搭的士行李搬尾箱唔夠力　司機袖手旁觀熱心同行反幫忙

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

女生搭的士行李搬尾箱唔夠力，司機袖手旁觀熱心同行反幫忙。

雖說的士司機沒有法律責任幫助乘客搬行李上落的士，但見到力弱的女生無法將行李搬上尾箱是否能給予一定的幫助呢？

近日，有人在Threads轉載影片，指1名女生在機場乘搭的士時，因行李篋太重，嘗試多次都無法將其搬上車尾箱，惟司機袖手旁觀始終無動於衷，而後排等客的同行看不過眼，最終下車協助女生將行李台上尾箱。

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的士司機｜女生搬行李唔夠力司機袖手旁觀

樓主以「的士司機嘅待客之道」為題上傳影片，現場是香港國際機場的士站，片中1名新界的士司機下車打開車尾箱，1名女生乘客攜帶行李篋和行李袋走近，準備將物品放入車內，惟她嘗試多次都無法肚子將行李篋搬上的士，一度望向的士司機求助，對方見狀非但沒有幫忙，反而走到旁邊「冷眼旁觀」。

無奈女生只好再次嘗試搬行李，這時正在後方等待乘客的士司機按不過眼，下車協助女生搬行李；而綠的司機依舊站在旁邊，直至行李放好後他將尾箱關上。

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的士司機｜網民批批評司機冷眼旁觀

此事引起網民熱議，不少人認為及時司機沒有搬行李之義務，但見到類似情況應適當給予幫助，「的士司機是無必要幫乘客搬行李，但幫下手都無咩大問題」、「行過見到都會幫，呢位司機真係衰格」、「幫手托一托都唔得」、「支持引入競爭，給市民多一點選擇」、「將心比心，如果嗰個係你個女，大家想唔想有人幫下佢？樹大有枯枝，好彩就遇到好人」。

不過，也有網民認為司機不應被過分指責，「身為乘客嘅我又咁睇，如果乘客冇能力搬咁重同大嘅行李，就唔好放咁重，司機冇義務幫，呢個真，幫你上行李整calim邊個？司機幫我，我好感激，唔係嘅話我會醒少少先將揹住嗰個hand-carry放喺地或者車廂再全力托個行李上後面，呢款車已經易上好多，以前舊果款仲難上，期望人哋幫係不智，因為唔係個個人都會幫人，靠自己最實際。」

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