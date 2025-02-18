幼稚園同學｜蔡卓妍重遇幼稚園「老best」韋羅莎　可愛還原30多年前合照獲讚有不老症

▲ 蔡卓妍重遇幼稚園「老best」韋羅莎，更一起還原30多年前合照甫士和表情，非常可愛！

【蔡卓妍/韋羅莎/幼稚園】近日盛傳蔡卓妍（阿Sa）與富三代舊愛石恆聰復合，日前她出席同門師妹衛詩雅婚禮時，被問到復合一事，就笑笑口表明不做訪問，心情大好！當晚阿Sa的確玩得開心，席上還跟幼稚園同學韋羅莎重遇，兩人更可愛還原30多年前合照的表情，獲讚有不老症！

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幼稚園同學｜阿Sa於衛詩雅婚宴上感動得眼濕濕

阿Sa最近相當活躍，除了趁新年期間周圍跟朋友聚會，日前還現身同門師妹衛詩雅婚禮，而且狀態大勇，由於近日有指她與富三代前度石恆聰復合，莫非真的人逢喜事精神爽？

她又為衛詩雅出嫁感到開心，事後在社交平台分享婚宴照片，並留言：「真係好戥Michelle開心，大家認識咗咁多年，一齊成長，大家各自嘅經歷都看在眼裏，真係好希望你以後要狠狠咁幸福美滿，老公聽晒你話！錫到你燶！因為你值得擁有一切美好 。」阿Sa又自爆眼濕濕，更踢爆容祖兒感動得哭了。

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幼稚園同學｜阿Sa重遇幼稚園同學韋羅莎

除了替一對新人開心，阿Sa也玩得開心，在席上還重遇幼稚園同學韋羅莎（Rosa），Rosa剛憑電影《破·地獄》入圍角逐今屆香港電影金像獎「最佳女配角」，去年她已透露跟阿Sa是幼稚園同學，二人繼導演會晚宴及頒獎禮相認後，想不到在衛詩雅婚禮上再次碰面，因此Rosa特意在社交平台上載二人30多年前後的對比照作記錄，瞬即引起熱議。

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幼稚園同學｜二人還原30多年前可愛合照

從Rosa上載的對比照可見，兩人30幾年前還是幼稚園學生時，已長得非常可愛，她們手拿著疑似外套或毛巾的東西，對住鏡頭笑到見牙不見眼，最神奇是相隔30多年後，二人擺出同一個甫士及表情，Rosa跟足當年瞇眼樣，阿Sa就展現當年的燦爛甜美笑容，還原度竟超過90％，令人驚嘆兩人都不會變老，從小便吃「可愛」長大。

Rosa留言表示：「Time flies, but thankfully we are doing well, Love you!（時間過得真快，幸好我們都過得很好，愛你！）」阿Sa亦有Repost，並寫上︰「幼稚園老best,（最好朋友）Love you.」足見兩人喜相逢。此外，歌迷會再貼出另一張二人兒時合照，真的跟現在沒大分別！而阿Sa生於1982年11月22日，Rosa則生於1983年3月12日，雖然從年份看來阿Sa大一歲，但因為她11月底才出世，因此阿Sa在當年是以「超大B」身份入學呢。

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