幼稚園同學｜蔡卓妍重遇幼稚園「老best」韋羅莎　可愛還原30多年前合照獲讚有不老症

【蔡卓妍/韋羅莎/幼稚園】近日盛傳蔡卓妍(阿Sa)與富三代舊愛石恆聰復合,日前她出席同門師妹衛詩雅婚禮時,被問到復合一事,就笑笑口表明不做訪問,心情大好!當晚阿Sa的確玩得開心,席上還跟幼稚園同學韋羅莎重遇,兩人更可愛還原30多年前合照的表情,獲讚有不老症!

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

幼稚園同學|阿Sa於衛詩雅婚宴上感動得眼濕濕

阿Sa最近相當活躍,除了趁新年期間周圍跟朋友聚會,日前還現身同門師妹衛詩雅婚禮,而且狀態大勇,由於近日有指她與富三代前度石恆聰復合,莫非真的人逢喜事精神爽?

她又為衛詩雅出嫁感到開心,事後在社交平台分享婚宴照片,並留言:「真係好戥Michelle開心,大家認識咗咁多年,一齊成長,大家各自嘅經歷都看在眼裏,真係好希望你以後要狠狠咁幸福美滿,老公聽晒你話!錫到你燶!因為你值得擁有一切美好 。」阿Sa又自爆眼濕濕,更踢爆容祖兒感動得哭了。

幼稚園同學|阿Sa重遇幼稚園同學韋羅莎

除了替一對新人開心,阿Sa也玩得開心,在席上還重遇幼稚園同學韋羅莎(Rosa),Rosa剛憑電影《破·地獄》入圍角逐今屆香港電影金像獎「最佳女配角」,去年她已透露跟阿Sa是幼稚園同學,二人繼導演會晚宴及頒獎禮相認後,想不到在衛詩雅婚禮上再次碰面,因此Rosa特意在社交平台上載二人30多年前後的對比照作記錄,瞬即引起熱議。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

幼稚園同學|二人還原30多年前可愛合照

從Rosa上載的對比照可見,兩人30幾年前還是幼稚園學生時,已長得非常可愛,她們手拿著疑似外套或毛巾的東西,對住鏡頭笑到見牙不見眼,最神奇是相隔30多年後,二人擺出同一個甫士及表情,Rosa跟足當年瞇眼樣,阿Sa就展現當年的燦爛甜美笑容,還原度竟超過90%,令人驚嘆兩人都不會變老,從小便吃「可愛」長大。

Rosa留言表示:「Time flies, but thankfully we are doing well, Love you!(時間過得真快,幸好我們都過得很好,愛你!)」阿Sa亦有Repost,並寫上︰「幼稚園老best,(最好朋友)Love you.」足見兩人喜相逢。此外,歌迷會再貼出另一張二人兒時合照,真的跟現在沒大分別!而阿Sa生於1982年11月22日,Rosa則生於1983年3月12日,雖然從年份看來阿Sa大一歲,但因為她11月底才出世,因此阿Sa在當年是以「超大B」身份入學呢。

