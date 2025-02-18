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跨境移植︱醫生稱祈祈術後情況穩定　仍有一名兒童急需換心籲捐贈

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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8個月大女嬰祈祈完成心臟移植手術，目前情況持續穩定。（兒童醫院提供）

【祈祈 / 器官捐贈 / 心臟移植】8個月大女嬰祈祈（Whitney）獲內地跨境器官捐贈，完成心臟移植手術。香港兒童醫院心臟科服務主管張耀輝今早（18日）在電台節目表示，祈祈已完成手術超過36小時，目前情況持續穩定，心律及血壓穩定且心臟功能表現理想。

張耀輝指，祈祈現時需要使用強心藥、抗排斥藥及抗生素，醫護團隊會繼續監察心臟指標，以及肺、肝、腎功能。如未來幾天情況穩定，將逐步減少心臟藥物用量，停用呼吸機，再降低鎮靜劑分量，等待祈祈蘇醒。倘若一切順利，就能夠離開深切治療部轉出普通病房，其後就可回家。

內地器官捐贈｜8個月大女嬰完成心臟移植　兒童醫院手術長達6.5小時

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  • 8個月大女嬰祈祈獲內地跨境器官捐贈。 8個月大女嬰祈祈獲內地跨境器官捐贈。

    • 跨境移植︱仍有兒童急需心臟移植

    張耀輝表示，今次是第二次跨境器官捐贈手術，整個過程順利，強調手術前與內地的溝通非常重要，同時要以最快速度將捐贈者的心臟運到本港，縮短心臟缺血時間，再放到祈祈體內，以便心臟重新運作。因為心臟缺血時間愈長，其功能受損程度愈大。他指，今次由摘取心臟到運抵兒童醫院需要約兩個小時，各方面配合得很好。

    此外，張耀輝又提到，目前仍有一名兒童急需接受心臟移植，正為對方在醫院以外輪候器官。本港的器官捐贈者不多，呼籲市民及家屬能夠無私奉獻。

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