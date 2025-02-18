昔日女神｜吳倩蓮最新狀況曝光變銀髮族　兩孩之母卸下女神光環回歸平淡

▲ 90年代當紅女星吳倩蓮近況曝光。

【吳倩蓮/昔日女神】90年代紅極一時女星吳倩蓮早年已息影，當中最令人印象深刻是跟劉德華合演電影《天若有情》，近日網絡流傳吳倩蓮的近照，已經56歲的她外表惹來網民討論。

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昔日女神吳倩蓮｜難敵歲月洗禮

從照片所見，吳倩蓮穿著灰色短袖T，束了一條鬢辮的她滿頭白髮，不過樣子和身型未算太走樣。

網民們留言驚嘆其狀態，指女神雖難逃歲月洗禮，惟外表算keep得不俗：「即便頭髮變白，身材與顏值依舊在線，這保養令人佩服，歲月似乎只是為她增添了別樣韻味」、「五官變化不大，臉部線條緊致，皺紋不多，身材適中，要是染黑頭發、化個妝，說不定和年輕時相差無幾，歲月對她格外溫柔。」此外，有網民欣賞吳倩蓮退圈徹底，毫無花邊新聞，於娛樂圈別樹一幟。

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昔日女神吳倩蓮｜淡出幕前做醫生夫人

2007年，39歲的吳倩蓮跟拍拖3年的男友於拉斯維加斯結婚，自始淡出娛圈，當年有報道指吳倩蓮丈夫於美國從事醫藥業，兩人均喜歡戶外活動，拍拖時只靠電話和電郵維繫感情，婚後二人於上海定居。吳倩蓮曾於訪談中讚揚丈夫：

他讓我感受到了前所未有的安全感和被理解的感覺。

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昔日女神吳倩蓮｜41歲高齡誕子享受家庭樂

及至2009年，41歲的吳倩蓮高齡誕子升呢為人母，2011年11月，她復出客串一部內地劇《唐朝浪漫英雄》，當年吳倩蓮跟媒體透露兩年前生了兒子，在家相夫教子成為她的樂趣。

吳倩蓮說：「我覺得人在人生的每一個階段都有不同的事情要去做，以前是我演戲的那個階段，但目前的階段，我會把大部分精力放在家庭上。但說不定再過一個階段，我又會出來演戲。」

翌年有內地媒體拍得吳倩蓮一家三口現身成都機場，據當年媒體報道，素顏的吳倩蓮打扮樸實兼長了不少白髮，惟氣質依舊，不過媒體拍照時其老公面露不悅，反而吳倩蓮禮貌婉拒受訪。

另外，早年有網民於微博分享疑似吳倩蓮的家庭照，照片裡有兩位幾歲的小朋友，估計吳倩蓮已成為兩孩之母，如今她的子女已經10多歲。

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