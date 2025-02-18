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職場文化｜公司趕進度全體準備加班　00後同事1理由堅持收工　打工仔：令人羨慕又無奈

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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有打工仔在網上發文，分享00後同事「整頓職場」事跡。

【工作/加班/00後/準時收工】當今00後「整頓職場」的事跡時有耳聞，有打工仔近日就在網上發文，表示當全體同事為趕項目進度準備加班時，一位00後同事就以1個理由堅持下班，慨嘆「令人羨慕又無奈」。

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事主周一（17日）在社交平台Threads發文，表示自從00後同事加入公司，確實「令我哋呢啲老餅有好多新沖擊」，並指出該同事對加班的態度「令人羨慕又無奈」。

他憶述，某次公司全體同事為趕項目進度準備加班，不料該名00後同事卻突然收拾物品，並說道：「唔好意思，我今晚有瑜伽班，就夠鐘，我要走先啦！」，令事主十分錯愕。

事主詢問同事「唔怕老細嬲咩？」，但對方就堅持「身體健康最緊要」，更語出驚人地表示「工作係做唔完嘅，但瑜伽班唔可以miss」一時之間令事主語塞，

我想反駁，但佢又好似無錯。

事件最終以事主與同事繼續加班工作、00後同事下班落幕，而事主其後亦在留言區補充自己的看法。他認為，雖然大部分老闆口上都喜歡說需要加班是因為效率差，但當談到要升職的時候，在兩名同樣能夠完成任務的員工之中，有9成機會選擇「願意OT」的那一位，「因為老闆永遠唔會覺得有做完野嘅一日。」他又表示自己未曾試過拒絕上司或老闆，最多只是「推遲啲交貨」。

帖文發布後引起網民關注，不少人認同00後同事的做法，表示不應該將員工加班視為理所當然，「其實我真心唔明 點解準時放工要有罪疚感。我日日都早返過其他人 咁又唔見你讚我早返？唔好將Over Time合理化」、「見親OT嗰堆人，正常working hour都唔係做緊嘢」、「放工有嘢做唔得閒咪唔OT囉，做係人情唔做係道理。」不過亦有人認為「呢到唔ot嘅人都係人工低。」

點擊睇更多網民留言：

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