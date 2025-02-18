哪吒2｜中國影史首部破百億票房電影　《哪吒之魔童鬧海》2月22日港澳地區上映

▲ 《哪吒之魔童鬧海》2.22於港澳地區上映，今舉行首映禮。

【哪吒2 / 電影 / 票房】中國影史首部破百億票房電影、實時票房已衝破120億，目前唯一一套非荷里活電影進佔全球影史票房榜頭10位的電影 《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)。

香港由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影聯手港澳發行，將這部優秀電影帶給港澳觀眾欣賞！今日（18日）官方宣佈電影正式將於2月22日（本周六）於香港及澳門戲院全線上映！

哪吒2︱《哪吒2》票房120.5億躋身全球票房榜第十位 導演餃子棄醫從畫成大導演

哪吒2｜今將舉行首映禮

為隆重其事，今晚將舉行香港首映禮，更邀得為電影負責原創電影音樂、剛憑《破·地獄》獲得亞洲電影大獎和香港電影金像獎「原創電影音樂」提名的朱芸編親臨現場，為大家分享今次為《哪吒2》電影創作音樂的感受，為電影上映前造勢。

電影於內地票房剛破120億，氣勢持續不斷，如今亦將於港澳戲院大銀幕中上映。

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哪吒2｜電影今日下午5時開始預售

一直引頸以待的《哪吒2》官方公布將會於港澳上映之後一直備受期待，今天官方終於宣佈將於本周六2月22日正式上映，並將於今天下午5時起於各大戲院正式開始預售，同時定檔海報及預告亦同步釋出！

《哪吒2》由餃子執導，可可豆動畫及光綫彩條屋影業出品，是2019年上映獲得50億票房奇迹《哪吒之魔童降世》原班人馬的延續作品，內地自大年初一上映至今已不斷打破內地影史票房成績，無論票房或口碑都難以令人望及。

哪吒2｜內地破97億票房鉅製《哪吒之魔童鬧海》 4間發行公司聯手港澳發行

哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演 45歲餃子棄醫從影曾啃老3年

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