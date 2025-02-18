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結業潮｜日式燒肉店「燒肉男」全線結業　2個月內連執2間食客嘆不捨

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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日式燒肉店「燒肉男」2個月內連執2間，全線結業。

【結業潮/燒肉放題】本港飲食業恐遇寒冬，不少餐廳食肆相繼執笠。一共有2間分店的日式燒肉放題店「燒肉男」，繼1月宣布屯門店結業後，周一（2月17日）再宣布將軍澳最後分店已結束營業，消息一出，食客都大感可惜。

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燒肉男結業｜將軍澳店租約期滿結業

日式燒肉放題店「燒肉男」於Facebook專頁發文，指由於租約期滿，將軍澳中心分店已結束營業，感謝食客一直以來的支持，「各位員工也很捨不得跟各位建立的感情，大家有緣再會」。

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結業消息一出，不少網民都留言表示可惜，「不捨得」、「飯堂消失了，希望你們快回來」、「又執」、「好好的燒肉」。

燒肉男結業｜2個月內連執2間

燒肉男於2021年開業，選址屯門，設有不同價位的和牛放題燒肉套餐，提供A5宮崎和牛、日本及澳洲M6、M7和牛等，亦有過百款海鮮、蔬菜、小食、甜品和飲品等。2022年12月，燒肉男在將軍澳開設第二間分店。

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不過今年1月6日，燒肉男於社交平台宣布屯門店結束營業，相隔約一個月，再度傳出結業消息。隨著兩間分店先後執笠，燒肉男將全線結業。

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