世界末日預言｜科學家牛頓預言2060年世界末日　疫情戰爭後邪惡國家毀滅全球將重置

▲ 科學家牛頓預言世界會有重大災難包括疫情、戰爭，甚至有邪惡國家毀滅，至2060年世界末日，並隨即進入「重置」新時代。

著名科學家牛頓（Sir Isaac Newton）除了發現萬有引力影響整個科學界外，更曾根據對聖經的詮釋，留下驚人的世界末日預言。據其留下的公開信件，他預測世界將經歷疫情、戰爭、邪惡國家毀滅，將在2060年迎來世界末日，隨後進入重置「新時代」。

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世界末日預言｜牛頓預言2060年世界末日

據外國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，科學家牛頓於1704年的手寫信內容中顯示，他透過研究聖經文本以及數學計算，推算世界將在重大的災難包括疫情、戰爭、邪惡國家毀滅後，於2060年世界末日，並隨即進入「重置」新時代。

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世界末日預言｜牛頓手稿解釋末日預測

加拿大哈利法克斯國王學院（University of King’s College）的斯諾貝倫教授（Stephen D. Snobelen）深入研究後發現，牛頓的末日論是基於對《但以理書》（Book of Daniel）的時間推算而來。他以聖經中「一日代表一年」原則，並參考《但以理書》和《啟示錄》的時間，以及簡單數學來推算。

牛頓認為，教會被離棄和「腐敗」的三位一體宗教興起（基督教視天主教為異端）的時間維持了1,260年，並從公元800年起，即神聖羅馬帝國建立的年份，加上1,260年，因此牛頓推斷2060年是世界末日。

牛頓料世界經歷動盪與災難後，基督與聖徒將重返地球，建立持續千年的和平王國。不過牛頓在預測末日的信件中持謹慎態度，更在手稿中表明不少人過度解讀聖經，輕易地做出末日預言，卻往往失準，反而讓人們對預言產生懷疑。他表示「並非要預言末日確切日期，而是阻止他人輕率猜測。」

這封驚人的末日預言信件，至今於耶路撒冷的希伯來大學保存，為歷史學家與宗教學者研究的重要文獻。

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