  • 18°C
香港時間：2025218日 (二) 20:38

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世界末日預言｜科學家牛頓預言2060年世界末日　疫情戰爭後邪惡國家毀滅全球將重置

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

科學家牛頓預言世界會有重大災難包括疫情、戰爭，甚至有邪惡國家毀滅，至2060年世界末日，並隨即進入「重置」新時代。

著名科學家牛頓（Sir Isaac Newton）除了發現萬有引力影響整個科學界外，更曾根據對聖經的詮釋，留下驚人的世界末日預言。據其留下的公開信件，他預測世界將經歷疫情、戰爭、邪惡國家毀滅，將在2060年迎來世界末日，隨後進入重置「新時代」。

最新影片推介

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

世界末日預言｜牛頓預言2060年世界末日

據外國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，科學家牛頓於1704年的手寫信內容中顯示，他透過研究聖經文本以及數學計算，推算世界將在重大的災難包括疫情、戰爭、邪惡國家毀滅後，於2060年世界末日，並隨即進入「重置」新時代。

點擊圖片放大
+6
+5

世界末日預言｜牛頓手稿解釋末日預測

加拿大哈利法克斯國王學院（University of King’s College）的斯諾貝倫教授（Stephen D. Snobelen）深入研究後發現，牛頓的末日論是基於對《但以理書》（Book of Daniel）的時間推算而來。他以聖經中「一日代表一年」原則，並參考《但以理書》和《啟示錄》的時間，以及簡單數學來推算。

牛頓認為，教會被離棄和「腐敗」的三位一體宗教興起（基督教視天主教為異端）的時間維持了1,260年，並從公元800年起，即神聖羅馬帝國建立的年份，加上1,260年，因此牛頓推斷2060年是世界末日。

牛頓料世界經歷動盪與災難後，基督與聖徒將重返地球，建立持續千年的和平王國。不過牛頓在預測末日的信件中持謹慎態度，更在手稿中表明不少人過度解讀聖經，輕易地做出末日預言，卻往往失準，反而讓人們對預言產生懷疑。他表示「並非要預言末日確切日期，而是阻止他人輕率猜測。」

這封驚人的末日預言信件，至今於耶路撒冷的希伯來大學保存，為歷史學家與宗教學者研究的重要文獻。

更多世界預言：

2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
18:04 2025/02/10
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
19:32 2025/01/02
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
20:45 2025/01/20
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
徐熙媛大S去世｜精準預言大S婚姻最長3年　台命理師感慨回應：我也毛骨悚然
13:36 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜精準預言大S婚姻最長3年　台命理師感慨回應：我也毛骨悚然
花蓮地震｜台男憑天空1徵兆神預言地震　網民高呼：準過印度神童
12:15 2024/04/03
花蓮地震｜台男憑天空1徵兆神預言地震　網民高呼：準過印度神童
日本地震｜法國星象家神預測日本地震？　總結2024年全球6大預言
14:26 2024/01/05
日本地震｜法國星象家神預測日本地震？　總結2024年全球6大預言

你可能感興趣

2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
18:04 2025/02/10
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
19:32 2025/01/02
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
20:45 2025/01/20
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
歷史學 網絡熱話 疫情 大學 地球 災難

最高瀏覽

肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃
最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】