男神崩壞丨離巢TVB後傳月入60萬　昔日無綫男神近照曝光兩鬢斑白顯老態

【陳智燊/宋熙年/顏值崩壞】現年47歲的陳智燊自2019年離開TVB後，便與太太宋熙年專心經營YouTube頻道及接司儀工作，據傳倆口可月入高達60萬。不過，近日他於IG分享與太太於情人節外遊日本近照時，網民卻驚訝這位昔日靚仔小生似乎亦不敵歲月，開始漸顯老態。

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陳智燊與宋熙年早前為慶祝情人節，專登飛往日本大阪「2人世界」。從他的IG分享的多幅照片可見，倆口子似乎玩得十分盡興，陳智燊更以「老公視角」影下宋熙年食雪糕的模樣，又不時甜蜜合照，似乎即使結婚多年，依然十分恩愛！

惟一令人感慨的地方是，47歲的陳智燊似乎已有老態，只見相中的他已兩鬢斑白，與昔日靚仔小生模樣大相徑庭。

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兩公婆傳月吸金60萬

藝人陳智燊（Jason）與宋熙年（Sarah）於2016年拉埋天窗，其後2人分別於2018年及2019年約滿tvb，離開大台後更全職轉型做KOL，密密接廣告及經營YouTube頻道《SARAH & JASON》，有傳月入高達60萬。

結婚8年的倆口子，共育有2兒子，一家四口幸福滿載。平日兩人工作多繁忙，每天必定抽時間陪伴兒子享受親子樂，見證兒子們的成長。

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同場加映: 46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福 網民嘆:男神變中坑

早年曾於TVB明珠台英語節目《港生活·港享受》任主持的陳智燊，一向給人感覺官仔骨骨，一臉斯文。不過，陳智燊近日與愛妻宋熙年到上海外灘遊玩打卡，期間更被妻子拍片放上網。影片一出，不少網民卻將焦點放在他走樣的身材，驚嘆他由昔日型男頓變發福的中坑。

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