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打擊私煙｜去年私煙案件飆升80%　海關指加煙草稅致使攜帶私煙入境數字增

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

海關關長陳子達表示，去年偵破逾2.1萬宗私煙案件，按年大幅上升80%。（陳靜儀攝）

海關今日（18日）舉行2024年工作回顧記者會，提到去年錄得31,242宗執法案件，較前年上升約63%；其中私煙案件佔約68%，其次是毒品案件，以及知識產權案件。總共檢獲的貨品總值高達91.8億元，拘捕人數近2.8萬人。

海關去年偵破逾2.1萬宗私煙案件，按年大幅上升80%，但檢獲的私煙數字下跌約6%。海關關長陳子達解釋指，個案增多是由於海關在旅檢通道，截獲入境人士攜帶超額免稅煙的個案數字大幅增長，達1.9萬宗，按年大幅增長94%，估計政府過去2年連續調升煙草稅，導致更多人攜帶私煙入境，強調將加強口岸堵截工作。

同時，海關去年偵破40宗大型走私香煙的個案，與前年數量一樣，但私煙數量檢獲3.28億支，較前年跌33%。陳子達指，留意到犯罪集團分散走私香煙數量及方式，以減少被海關截獲後的損失。

另外，政府上周五（14日）刊憲，將新興毒品太空油主要成分「依托咪酯」及3種類似物列為毒品。海關去年錄得19宗涉太空油案件，檢獲數量達23.5公斤懷疑「依托咪酯」，以及202粒懷疑含有「依托咪酯」的煙彈，總數拘捕共15人。

陳子達表示，因應法例生效，海關繼續加強打擊太空油，包括加強檢查高風險貨物來源地，加強各口岸旅檢，尤其攜帶電子煙旅客，相信海關有足夠偵測能力，執法亦具阻嚇力。

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