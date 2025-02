凍齡女神｜49歲前「晶女郎」罕曬學生相　出道前青澀樣貌曝光【附4招保凍齡術】

▲ 49歲前「晶女郎」林熙蕾近日罕有在網上曬出青澀學生相,曝光出道前樣貌。

【林熙蕾/晶女郎/學生相】台灣女演員林熙蕾過去憑《賭俠大戰拉斯維加斯》、《千王之王2000》等作品成名,成為一代女神,她近日罕有地曬出學生相,曝光出道前青澀樣貌,更幽默自嘲「Who are you」。

現年49歲的前晶女郎林熙蕾於1995年出道,曾出演多套港產片,戲中性感形象大受歡迎,成為90年代紅極一時的「性感女神」。她於2011年與商人楊晨結婚,婚後育有2名女兒,並淡出娛樂圈,僅偶爾出席慈善活動及廣告代言。雖然近年減少露面,但林熙蕾多年來仍保養得宜,去年出席第42屆香港電影金像獎紅地氈亦明豔照人,風采不減當年。

林熙蕾周一(17日)在社交平台Instagram上分享數張學生時期的相片,罕有曝光自己出道前的青澀樣貌,並幽默寫下「Found these grade 7-11 school ID…who are you! Which hair style do you prefer?(找到中一至中五的學生證相片,妳究竟是誰!大家又喜歡哪一個髮型呢?)」

從相片可見,林熙蕾童年時面部線條雖稍為圓潤,輪廓亦不及成年後一樣分明,但笑容十分甜美;而她童年時束一頭鬈曲短髮,直至中五時期才改留過肩長髮,五官亦逐漸成形,初現女神的影子。相片發布後,不少網民大讚她「太漂亮了」、「從小美到大」,更釣出另一女神舒淇留言,表示「跟心心(林熙蕾大女兒)有點像」。

凍齡女神|林熙蕾分享4招保凍齡

林熙蕾現為兩女之母,體態仍仿如少女,相當纖瘦。她過去曾公開自己一日三餐的進食原則,維持飽腹感但也不會發胖,適合需要控制體重的人士參考:

1. 清淡低GI飲食

林熙蕾的飲食以清淡口味為主,但確保一日三餐中一定有澱粉,選擇的是低GI(GI,升糖指數)食物,像是糙米、番薯、藜麥類等,含豐富纖維質,能幫助消化。而當她想吃火鍋等較重口味的食物時,她就會放在早上吃,令身體不太有負擔,像是早餐會食火鍋肉片,沾一點醬油就很美味。

2. 下午4時後禁吃水果及葉菜類食物

下午4時後,林熙蕾就不會進食水果,或菠菜、芹菜、莧菜等葉菜類食物。因為這些蔬菜屬寒性,容易造成水腫。若要進食蔬菜,她就會選擇根莖類蔬菜,如椰菜花、西蘭花、茄子、蘆筍、四季豆等。

3. 自製去水腫飲品

林熙蕾推介兩款去水腫的養生飲品,分別是紅豆茯苓蓮子湯以及薑汁。紅豆茯苓蓮子湯是由茯苓、紅豆、蓮子,再加適量糖粉熬煮。林熙蕾提醒要同時吃下湯渣才有消水腫功效,同時也可取代一餐的澱粉量,幫助身體排除多餘水分。

另外,林熙蕾也會在早上喝一杯薑汁去水腫,讓身體溫暖,以改善寒性體質。做法是將老薑去皮切塊,加水榨汁,濾渣後煮滾,放涼,再裝入玻璃瓶雪藏,或做成薑汁塊放入玻璃保鮮盒雪藏。每天早上用大約10ml薑汁,加入適量黃糖與100cc熱水來飲用。而她亦貼心提醒,成品要用玻璃容器盛載,至於有胃病及嚴重上火的人就切勿飲用。

4. 多元運動保持體態

林熙蕾每星期會大約運動3至4次,所涉獵的運動類型眾多,包括瑜珈、普拉提、游泳、快走、跑步等,以鍛鍊身體不同部位,讓體態更完美。

