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凍齡女神｜49歲前「晶女郎」罕曬學生相　出道前青澀樣貌曝光【附4招保凍齡術】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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49歲前「晶女郎」林熙蕾近日罕有在網上曬出青澀學生相，曝光出道前樣貌。

【林熙蕾／晶女郎／學生相】台灣女演員林熙蕾過去憑《賭俠大戰拉斯維加斯》、《千王之王2000》等作品成名，成為一代女神，她近日罕有地曬出學生相，曝光出道前青澀樣貌，更幽默自嘲「Who are you」。

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現年49歲的前晶女郎林熙蕾於1995年出道，曾出演多套港產片，戲中性感形象大受歡迎，成為90年代紅極一時的「性感女神」。她於2011年與商人楊晨結婚，婚後育有2名女兒，並淡出娛樂圈，僅偶爾出席慈善活動及廣告代言。雖然近年減少露面，但林熙蕾多年來仍保養得宜，去年出席第42屆香港電影金像獎紅地氈亦明豔照人，風采不減當年。

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林熙蕾周一（17日）在社交平台Instagram上分享數張學生時期的相片，罕有曝光自己出道前的青澀樣貌，並幽默寫下「Found these grade 7-11 school ID…who are you! Which hair style do you prefer?（找到中一至中五的學生證相片，妳究竟是誰！大家又喜歡哪一個髮型呢？）」

從相片可見，林熙蕾童年時面部線條雖稍為圓潤，輪廓亦不及成年後一樣分明，但笑容十分甜美；而她童年時束一頭鬈曲短髮，直至中五時期才改留過肩長髮，五官亦逐漸成形，初現女神的影子。相片發布後，不少網民大讚她「太漂亮了」、「從小美到大」，更釣出另一女神舒淇留言，表示「跟心心（林熙蕾大女兒）有點像」。

更多相關報道：【星級保養】46歲林熙蕾公開去水腫妙法　不捱餓4招保凍齡女神身段

凍齡女神｜林熙蕾分享4招保凍齡

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林熙蕾現為兩女之母，體態仍仿如少女，相當纖瘦。她過去曾公開自己一日三餐的進食原則，維持飽腹感但也不會發胖，適合需要控制體重的人士參考：

1. 清淡低GI飲食

林熙蕾的飲食以清淡口味為主，但確保一日三餐中一定有澱粉，選擇的是低GI（GI，升糖指數）食物，像是糙米、番薯、藜麥類等，含豐富纖維質，能幫助消化。而當她想吃火鍋等較重口味的食物時，她就會放在早上吃，令身體不太有負擔，像是早餐會食火鍋肉片，沾一點醬油就很美味。

2. 下午4時後禁吃水果及葉菜類食物

下午4時後，林熙蕾就不會進食水果，或菠菜、芹菜、莧菜等葉菜類食物。因為這些蔬菜屬寒性，容易造成水腫。若要進食蔬菜，她就會選擇根莖類蔬菜，如椰菜花、西蘭花、茄子、蘆筍、四季豆等。

3. 自製去水腫飲品

林熙蕾推介兩款去水腫的養生飲品，分別是紅豆茯苓蓮子湯以及薑汁。紅豆茯苓蓮子湯是由茯苓、紅豆、蓮子，再加適量糖粉熬煮。林熙蕾提醒要同時吃下湯渣才有消水腫功效，同時也可取代一餐的澱粉量，幫助身體排除多餘水分。

另外，林熙蕾也會在早上喝一杯薑汁去水腫，讓身體溫暖，以改善寒性體質。做法是將老薑去皮切塊，加水榨汁，濾渣後煮滾，放涼，再裝入玻璃瓶雪藏，或做成薑汁塊放入玻璃保鮮盒雪藏。每天早上用大約10ml薑汁，加入適量黃糖與100cc熱水來飲用。而她亦貼心提醒，成品要用玻璃容器盛載，至於有胃病及嚴重上火的人就切勿飲用。

4. 多元運動保持體態

林熙蕾每星期會大約運動3至4次，所涉獵的運動類型眾多，包括瑜珈、普拉提、游泳、快走、跑步等，以鍛鍊身體不同部位，讓體態更完美。

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