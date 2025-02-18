最低工資｜行會通過最低工資上調至42.1元增幅5.25%　立法會通過後5.1實施

▲ 行會接納將最低工資上調至42.1元。（資料圖片）

行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時40元，上調2.1元，增至42.1元，增幅為5.25%。

政府將於周五（21日）在憲報刊登《2025年最低工資條例（修訂附表3）公告》，並於本月26日提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日實施。

委員會是次檢討法定最低工資水平時，採用行會於去年4月30日通過的方程式，計算法定最低工資的建議水平。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，委員會深入討論及擬定採用方程式的執行方案，並檢視方程式內各項指標的最新數據和評估相關影響。他說，政府經審慎考慮，認為委員會已適當地履行檢討法定最低工資水平的法定職能，形容委員會建議符合法定最低工資的政策目標，在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，並顧及維持香港的經濟發展及競爭力。

委員會主席王沛詩表示，很高興知悉行會考慮委員會的報告後，接納該會就法定最低工資水平提出的建議。

政府會於本周五（21日）在憲報刊登《2025年僱傭條例（修訂附表9）公告》，並於本月26日提交立法會。該公告修訂僱主須記錄僱員於某工資期內總工作時數的每月金額上限。如就該工資期須支付予僱員的工資不少於每月17,200元（現時為16,300元），僱主便可獲豁免記錄有關僱員於該工資期內的總工作時數。配合法定最低工資修訂水平的實施，經修訂的每月金額上限將會與新的法定最低工資水平同日、即今年5月1日生效。

去年施政報告宣布，政府會落實法定最低工資「一年一檢」的新檢討機制，預期首個按新機制得出的法定最低工資水平將於2026年5月1日生效。

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