DSE2025｜文憑試准考證今起派發　HKDSE App新版本增設「自修生專區」

▲ 新版本文憑試應用程式「HKDSE App」已增設「自修生專區」頁面。（考評局網頁圖片）

考評局由今日（18日）起派發2025年文憑試（DSE）准考證，並推出新版本的文憑試應用程式「HKDSE App」，包括增設「自修生專區」頁面。

學校考生將經所屬學校派發准考證，自修生的准考證則透過郵遞寄出。如自修生至2月25日仍未收到准考證，應立即向考評局學校考試及評核部查詢。

考評局提醒考生收到准考證後，須小心核對當中的個人資料、報考科目／卷別／單元／應考語文、試場名稱及地址。考生須依照准考證上所示日期、時間，前往指定試場應試。於應考各科考試時，必須出示准考證正本及香港身分證或其他有效身分證明文件正本。

「HKDSE App」今年推出「優化版」，新版面加上標籤列，方便學生往返常用的頁面，並增設「自修生專區」，提供有關報考DSE、使用文憑試網上服務、申請特別考試安排及自修生對DSE的常見問題等實用資訊。考評局網頁亦增設了內容更詳盡的「自修生專區」，方便有關考生查閱資訊。

2025年DSE所有考生亦可登入「我的考試日程」查閱個人的考試資料，包括已報考科目、考試日期與時間，以及試場名稱及地址，更可連接到Google Map，方便考生掌握試場位置；而有特殊教育需要的考生亦可查閱已獲批的特別考試安排，如延長作答時間、短暫休息時間等。

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