陳曉陳妍希離婚｜陳曉陳妍希今宣布離婚　兩年未同框早傳婚姻破裂

▲ 陳曉陳妍希今宣布離婚，2年未同框早傳婚姻破裂。

【陳曉 / 陳妍希 / 離婚】台星陳妍希與內地藝人陳曉2013年因參演電視劇《神鵰俠侶》結緣，於2016年結婚，婚後頻傳婚變，今日（18日）兩人共同於微博宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」

兩人早在2023年就被曝婚姻破裂，至今已逾2年未同框，而陳曉公共場合未戴婚戒、傳缺席岳父葬禮等，離婚似乎有跡可尋。

陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚 感恩遇見今後各自安好

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陳曉陳妍希離婚｜2年未同框婚變有跡可尋

陳曉、陳妍希最後一次合影是在2023年5月陳妍希的生日會，一家三口開心慶生，與兒子一同切蛋糕，場面十分溫馨；此後便有傳言指陳曉即使淨身出戶亦鐵心想要離婚。

2023年底，陳曉出席公開活動被網民發現未戴婚戒，捐款亦不再聯名。

去年12月7日，陳妍希發文哀悼父親離世，並緊急飛回台灣，彼時作為女婿的陳曉並未一同前往，傳沒有參加岳父葬禮；2日後他現身杭州機場亦被拍到未戴婚戒，當時他準備飛往成都參加品牌活動，目的地也並非台灣。

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