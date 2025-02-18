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消委會嬰兒護臀膏｜消委會測試16款嬰兒護臀膏　一文看清不含致敏物安全名單

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

消委會測試16款嬰兒護臀膏，一文看清不含致敏物安全名單。

【消委會測試結果/消委會檢測報告】初生嬰兒皮膚幼嫩，不少爸媽會為BB塗抹護臀膏，減少出現尿布疹的機會。消委會測試市面16款嬰兒護臀膏，發現7成半的樣本，即12款含有香料、致敏物質等成分，有機會引致過敏，令尿布疹惡化，甚至對神經系統產生不良反應。TOPick整合16款護臀膏比較結果，當中有4款不含致敏物，成分較安全，各位家長留意！

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消委會測試結果｜7成半護臀膏含關注成分

消委會於市面購入16款護臀膏樣本，每瓶售價由$52 至$218，以3個月大嬰兒的每日用量（1.34克）計算，平均每日的花費介乎$0.56至$7.3不等。除1款沒有標示適用人士外，其餘樣本均聲稱嬰幼兒適用，當中8款強調初生起適用，有3款亦聲稱適合成人、任何年齡人士，或需要長期使用成人尿布的長者使用。

調查發現，有7成半（12款）樣本含1至2類受關注成分，最常見為香料及香料致敏物質，最高1款樣本更含6種香料致敏物質。

此外，有4款樣本標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，全部沒有標示濃度。此類精油或植物萃取物或含有樟腦、尤加利油或薄荷醇等萜烯化合物，有機會對嬰兒產生不良反應。

消委會測試結果｜12款含受關注成分嬰兒護臀膏

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消委會測試結果｜4款不含受關注成分嬰兒護臀膏

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消委會測試結果｜選購及使用護臀膏貼士

消委會提醒，選購及使用護臀膏時，消費者可參考以下小貼士：

  • 減少或避免使用含高致敏、刺激性或其他有害物質成分的產品，皮膚有傷口、患有濕疹或皮膚敏感的嬰幼兒更需留神；
  • 首次使用前，可於臀部小範圍塗抹小量護臀膏作皮膚測試，如用後出現紅腫、痕癢或其他不適，應馬上沖洗並停用；
  • 出現輕微尿布疹時，可選用含氧化鋅的護臀膏，若使用數天後仍未有改善，或出現水泡、膿泡、出血、潰瘍、發紅範圍變大、或發燒等情況，應立即諮詢醫生；
  • 使用護臀膏後需馬上蓋好，以免令產品變質或受微生物污染，並應放置於陰涼乾燥處，避免陽光直射；
  • 留意產品的生產日期、有效期限和開封後使用期，若開封一段時間後發現產品顏色起變化，應停止使用；
  • 部分家長或會使用爽身粉以改善嬰幼兒尿布疹問題，惟當爽身粉與尿液或汗水混合後或會阻塞毛孔及增加皮膚的摩擦，反而會容易出現尿布疹或令尿布疹惡化。另外，爽身粉顆粒幼小，若使用不當，或會對氣管或肺部造成刺激，當嬰幼兒有尿布疹問題時不建議使用。

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