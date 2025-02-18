產後脹奶｜3孩混血KOL喊塞奶之苦　晒通乳後20秒噴奶奇觀【附3招紓緩谷奶脹痛貼士】

▲ 3孩混血KOL Sue Chang喊塞奶之苦，晒通乳後20秒噴奶奇觀。

【Sue Chang/張厚耀/產後脹奶/石頭胸/乳線炎】谷奶令乳房又脹又痛，有時的確慘過生仔！誕下第3胎不久的中韓混血KOL Sue Chang（張厚耀）近日分享塞奶之苦，經陪月幫忙通乳後，人奶瞬間噴出成奇觀，連Sue自己都覺得驚訝。

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中韓混血KOL｜乳房塞奶變「石頭胸」

Sue Chang張厚耀剛誕下第三胎，近日在IG分享了一段約20秒噴奶片段，並寫道︰「男士們請Skip」。她提到情人節晚上參加晚宴活動，並晒出靚靚晚裝照，自讚好靚。由於母乳餵哺孩子，她整個晚上長達8小時都沒有泵出人奶，導致第二天乳房塞奶變「石頭胸」，痛到喊。幸好經陪月師幫忙通乳後，乳房很快獲得舒緩，還噴出人奶水柱。

從影片中可以看到，Sue疑似躺在客廳的梳化，母乳於20秒的影片瘋狂向上噴射，不僅射得到處都是，還噴到她的手上，不得不連忙用紙巾清理，造成噴奶奇觀。

▲ Sue Chang張厚耀於2024年12月順利誕下第3胎兒子Jax。（IG圖片）

中韓混血KOL｜網民︰奶水應讓孩子直接吸吮

隨後，Sue再分享一段影片，畫面中她的臉上、眼側全是奶水水珠，可見人奶噴射的驚人力度。她表示：「呢個分享太瘋狂」。Sue提到這個限時動態在網上被分享了5千多次，引起熱議。有網民認為其奶水應讓孩子直接吸吮，因為BB是最好的通乳師。但Sue則表示因乳頭受損已經2個月，至今未痊癒，裂痕愈來愈長，每次泵奶和埋身餵都令她很痛，甚至會滲出血水。

中韓混血KOL｜韓流襲港 時勢造網紅

張厚耀（Sue Chang，韓語：장후요）於1990年6月22日出生於韓國，母親是從事化妝品美容事業的韓國人，父親則是山東和韓國的混血兒，經營著名的阿豬媽正宗韓國泡菜。每年，他們會在香港的各大美食展覽中進行推廣，受到廣泛關注。

7歲時，Sue跟隨父母移民到港，居住在沙田大圍瑞峰花園，她父親將不諳中文的她送到本地官校上學，初時一個漢字也不認識，每天上學感到孤獨和困惑。她曾經想去洗手間，但不知道怎樣問老師；班上同學們都在默書，Sue卻還在翻書，被誤以為作弊。由於寫字很慢，除美術科考得外，總是排在全級尾二尾三的位置。

Sue努力學習廣東話，讀新法書院時，韓流文化興起，朋輩開始追捧Super Junior、少女時代和Wonder Girls等偶像組合，讓她韓國身份成為社交的優勢，不少同學開始向她請教韓文。在完成中學後，Sue在香港知專設計學院修讀時裝設計。她的職業生涯起步於一間畫廊，並推出了首部作品《藝遊首爾》，記錄了她和朋友在首爾的藝術之旅。隨著她的走紅，她創立了自己的品牌Sudie，致力於推廣香港與韓國的文化交流。

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中韓混血KOL｜Sue曾任旅遊大使

Sue現是一名專欄作家、插畫師、電視主持人，為本地雜誌分享韓國文化，亦在YouTube上載短片教韓語。2014年獲韓國觀光公社委任為香港區旅遊大使，在香港推廣韓國旅遊。曾為KPop節目《泡菜粉絲俱樂部》、美食節目《韓．味．道》做主持。著有《藝遊首爾》、《Miss Sue Chang韓語小教室》、《Miss Sue Chang吃喝玩樂學韓語》，吸引了眾多觀眾。

2016年Sue與香港男朋友John Cheung訂婚。他們現在住在大埔比華利山，家裡養了小狗。2017年12月11日，Sue誕下女兒Jane（張芯瑜）；2020年1月10日，誕下次女Kaia；2024年12月順利誕下第3胎兒子Jax。

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產後脹奶｜專家指勿熱敷加劇痛楚

香港催乳中心創辦人嚴美艷（May）曾指出，生產後48至72小時內，催產素會刺激乳腺分泌乳汁，其後靠嬰兒吸吮促進乳液分泌。不過，她發現很多媽媽都會遇到塞奶情況，乳房會脹痛和紅腫，有時更會發燒，若不理會，或處理不好，有機會發展成乳腺炎。

很多媽媽以為熱敷可以解決或舒緩脹痛問題，不料卻愈敷愈腫脹。May解釋，熱敷會加速血液循環，實際上會促進乳汁分泌，在乳汁排出不暢通的情況上，再增加乳汁分泌，更不利乳腺通暢，實是火上加油，相反冷敷乳房則可有止痛和消腫的作用。

產後脹奶｜3招紓緩谷奶脹痛貼士

此外，有些媽媽更會要求丈夫代為吸吮乳汁，不過May指出，成人與嬰兒的吸吮方式不同，效果也完全不一樣，而且丈夫有機會力度過大，導致乳房出血和疼痛加劇，加上成人口腔的細菌或會留在乳頭，不利嬰兒哺乳。「媽媽應該及早先防，不要待出現嚴重問題才去處理。」她建議，當媽媽出現谷奶痛楚，不妨可參考以下的胸部護理紓緩「小貼士」，在家中自救。

1. 椰菜薯仔敷胸

May指出，以冷毛巾涼敷，舒服又不會造成皮膚組織被凍傷。媽媽亦可用椰菜和薯仔來紓緩谷奶痛楚，把椰菜葉逐片剝開，放在乳房敷約5至10分鐘，或待椰菜變暖、變色時可更換，直至痛楚減輕就可停止，但媽媽切忌讓椰菜接觸到乳暈及乳頭，以免刺激敏感的乳頭而令痛楚加劇。

薯仔片亦有相同功效，薯仔去皮後切成薄片，敷在乳房，同樣不要敷到乳頭位置，「當乳房脹痛減輕後，再讓嬰兒吸吮，效果會更佳。」

2. 手擠乳汁

若出現谷奶，而孩子不在身邊或不想喝奶，媽媽可嘗試用手擠出乳汁，令乳房鬆軟一些，疼痛自然減少。「很多媽媽都有錯誤姿勢，就是直接擠壓乳頭，這樣會磨擦到皮膚，出現疼痛或損傷。」

May提醒媽媽，謹記先洗淨雙手，拇指和食指形成「C」字，放在乳暈兩側，輕輕垂直向下壓後，再向乳頭方向擠，不斷重複下壓和前擠動作，媽媽更可預備奶樽儲存乳汁。

3. 胸部按摩

媽媽亦可透過胸部按摩手法，紓緩谷奶不適，很多媽媽以為按摩必定會疼痛，甚至在發現硬塊時猛勁擠揉，結果反令腫痛加劇，甚至惡化成乳腺炎。May指出，媽媽先要坐直，用其中一隻手承托一邊乳房，另一隻手可慢慢從乳房外圍向乳頭方向打圈揉動，整個乳房360度都要按摩。「可以在餵哺母乳前和後幫自己按摩，記住力度是柔的，若有疼痛的感覺就是錯誤。」

延伸閱讀：產後脹奶｜產後谷奶脹痛慘過生仔 催乳師教敷1物紓緩「石頭胸」

產後脹奶｜孩子是最佳的催乳師

「其實孩子是媽媽最好的催乳師。」May指出，很多媽媽出現上奶問題，往往是因為餵奶姿勢不正確所致，因此正確的餵哺姿勢非常重要。May表示，媽媽可在牀或沙發上，以約45度角坐着，讓嬰兒趴在媽媽身上，胸貼胸、腹貼腹、下巴貼乳房，這樣孩子可以含着整個或大部分乳暈。

她又指，當媽媽發現乳房某處出現硬塊，可轉動孩子的身體，例如塞的位置是左邊乳房左側，可用「欖球式」姿勢，使讓嬰兒的下巴對着堵塞的位置，吸吮相應的乳腺，而嬰兒下巴郁動時亦有助疏通乳腺。

延伸閱讀︰產後媽媽不宜飲水 推介4款養生三色炒米茶

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產後坐月｜芳姐教4招極速上奶貼士

食療專家張佩芳（芳姐）分享哺乳媽媽的注意事項、飲食禁忌及上奶貼士，並推介催奶湯水食譜，讓媽媽們順利餵哺母乳。

芳姐提供了以下4個貼士：

1. 出現乳腺閉塞時，可以用冷敷法及按摩療法，塞奶疼痛時首先用冷敷法趕快降溫降壓，見有奶水流出來再用手適度按摩。

2. 當乳房回復柔軟後，可用熱敷法以增加乳汁分泌量。

3. 讓BB多吸吮乳頭，可刺激腦下垂體分泌乳汁。

4. 哺乳時可以多飲炒米茶、魚湯、牛奶、豆漿及催奶湯水以幫助上奶。同時應忌吃豆豉、麥芽、韭菜、豬肝、乳鴿、陳皮等回奶食物。

產後坐月｜推介上奶湯水食譜

芳姐推介了一款上奶湯水，有助催奶、提升免疫力和預防便秘，詳細食譜如下：

【木瓜雪耳花生無花果豬展湯】

材料：

青木瓜1個，雪耳2錢，紅衣花生1兩，無花果4枚，豬展1隻。

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做法：

1. 青木瓜去皮、去籽後切塊；

2. 雪耳浸軟後去蒂；

3. 花生浸洗；

4. 無花果剖開對半；

5. 豬展切塊後出水；

6. 全部材料用8碗水煮1小時成4碗即成。

功效：

催奶、提升免疫力、預防便秘。

對產後缺乳、消化力弱、身體抵抗力差產婦甚為有益。

宜忌：

湯料含鈣量高，對產後缺乳、胃有毛病及腰酸背痛產婦特別有益。

但此湯含鉀量亦高，腎功能不佳、高血鉀症產婦不宜。

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