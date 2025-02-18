  • 18°C
香港時間：2025218日 (二) 20:38

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

產後脹奶｜3孩混血KOL喊塞奶之苦　晒通乳後20秒噴奶奇觀【附3招紓緩谷奶脹痛貼士】

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

3孩混血KOL Sue Chang喊塞奶之苦，晒通乳後20秒噴奶奇觀。

【Sue Chang/張厚耀/產後脹奶/石頭胸/乳線炎】谷奶令乳房又脹又痛，有時的確慘過生仔！誕下第3胎不久的中韓混血KOL Sue Chang（張厚耀）近日分享塞奶之苦，經陪月幫忙通乳後，人奶瞬間噴出成奇觀，連Sue自己都覺得驚訝。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

中韓混血KOL｜乳房塞奶變「石頭胸」

Sue Chang張厚耀剛誕下第三胎，近日在IG分享了一段約20秒噴奶片段，並寫道︰「男士們請Skip」。她提到情人節晚上參加晚宴活動，並晒出靚靚晚裝照，自讚好靚。由於母乳餵哺孩子，她整個晚上長達8小時都沒有泵出人奶，導致第二天乳房塞奶變「石頭胸」，痛到喊。幸好經陪月師幫忙通乳後，乳房很快獲得舒緩，還噴出人奶水柱。

從影片中可以看到，Sue疑似躺在客廳的梳化，母乳於20秒的影片瘋狂向上噴射，不僅射得到處都是，還噴到她的手上，不得不連忙用紙巾清理，造成噴奶奇觀。 

Sue Chang張厚耀於2024年12月順利誕下第3胎兒子Jax。（IG圖片）

中韓混血KOL｜網民︰奶水應讓孩子直接吸吮

隨後，Sue再分享一段影片，畫面中她的臉上、眼側全是奶水水珠，可見人奶噴射的驚人力度。她表示：「呢個分享太瘋狂」。Sue提到這個限時動態在網上被分享了5千多次，引起熱議。有網民認為其奶水應讓孩子直接吸吮，因為BB是最好的通乳師。但Sue則表示因乳頭受損已經2個月，至今未痊癒，裂痕愈來愈長，每次泵奶和埋身餵都令她很痛，甚至會滲出血水。

中韓混血KOL｜韓流襲港 時勢造網紅

張厚耀（Sue Chang，韓語：장후요）於1990年6月22日出生於韓國，母親是從事化妝品美容事業的韓國人，父親則是山東和韓國的混血兒，經營著名的阿豬媽正宗韓國泡菜。每年，他們會在香港的各大美食展覽中進行推廣，受到廣泛關注。

7歲時，Sue跟隨父母移民到港，居住在沙田大圍瑞峰花園，她父親將不諳中文的她送到本地官校上學，初時一個漢字也不認識，每天上學感到孤獨和困惑。她曾經想去洗手間，但不知道怎樣問老師；班上同學們都在默書，Sue卻還在翻書，被誤以為作弊。由於寫字很慢，除美術科考得外，總是排在全級尾二尾三的位置。

Sue努力學習廣東話，讀新法書院時，韓流文化興起，朋輩開始追捧Super Junior、少女時代和Wonder Girls等偶像組合，讓她韓國身份成為社交的優勢，不少同學開始向她請教韓文。在完成中學後，Sue在香港知專設計學院修讀時裝設計。她的職業生涯起步於一間畫廊，並推出了首部作品《藝遊首爾》，記錄了她和朋友在首爾的藝術之旅。隨著她的走紅，她創立了自己的品牌Sudie，致力於推廣香港與韓國的文化交流。

點擊圖片放大
+6
+5

中韓混血KOL｜Sue曾任旅遊大使

Sue現是一名專欄作家、插畫師、電視主持人，為本地雜誌分享韓國文化，亦在YouTube上載短片教韓語。2014年獲韓國觀光公社委任為香港區旅遊大使，在香港推廣韓國旅遊。曾為KPop節目《泡菜粉絲俱樂部》、美食節目《韓．味．道》做主持。著有《藝遊首爾》、《Miss Sue Chang韓語小教室》、《Miss Sue Chang吃喝玩樂學韓語》，吸引了眾多觀眾。

2016年Sue與香港男朋友John Cheung訂婚。他們現在住在大埔比華利山，家裡養了小狗。2017年12月11日，Sue誕下女兒Jane（張芯瑜）；2020年1月10日，誕下次女Kaia；2024年12月順利誕下第3胎兒子Jax。

點擊圖片放大
+10
+9

產後脹奶｜專家指勿熱敷加劇痛楚

香港催乳中心創辦人嚴美艷（May）曾指出，生產後48至72小時內，催產素會刺激乳腺分泌乳汁，其後靠嬰兒吸吮促進乳液分泌。不過，她發現很多媽媽都會遇到塞奶情況，乳房會脹痛和紅腫，有時更會發燒，若不理會，或處理不好，有機會發展成乳腺炎。

很多媽媽以為熱敷可以解決或舒緩脹痛問題，不料卻愈敷愈腫脹。May解釋，熱敷會加速血液循環，實際上會促進乳汁分泌，在乳汁排出不暢通的情況上，再增加乳汁分泌，更不利乳腺通暢，實是火上加油，相反冷敷乳房則可有止痛和消腫的作用。

產後脹奶｜3招紓緩谷奶脹痛貼士

此外，有些媽媽更會要求丈夫代為吸吮乳汁，不過May指出，成人與嬰兒的吸吮方式不同，效果也完全不一樣，而且丈夫有機會力度過大，導致乳房出血和疼痛加劇，加上成人口腔的細菌或會留在乳頭，不利嬰兒哺乳。「媽媽應該及早先防，不要待出現嚴重問題才去處理。」她建議，當媽媽出現谷奶痛楚，不妨可參考以下的胸部護理紓緩「小貼士」，在家中自救。

  • 1. 椰菜薯仔敷胸

May指出，以冷毛巾涼敷，舒服又不會造成皮膚組織被凍傷。媽媽亦可用椰菜和薯仔來紓緩谷奶痛楚，把椰菜葉逐片剝開，放在乳房敷約5至10分鐘，或待椰菜變暖、變色時可更換，直至痛楚減輕就可停止，但媽媽切忌讓椰菜接觸到乳暈及乳頭，以免刺激敏感的乳頭而令痛楚加劇。

薯仔片亦有相同功效，薯仔去皮後切成薄片，敷在乳房，同樣不要敷到乳頭位置，「當乳房脹痛減輕後，再讓嬰兒吸吮，效果會更佳。」

  • 2. 手擠乳汁

若出現谷奶，而孩子不在身邊或不想喝奶，媽媽可嘗試用手擠出乳汁，令乳房鬆軟一些，疼痛自然減少。「很多媽媽都有錯誤姿勢，就是直接擠壓乳頭，這樣會磨擦到皮膚，出現疼痛或損傷。」

May提醒媽媽，謹記先洗淨雙手，拇指和食指形成「C」字，放在乳暈兩側，輕輕垂直向下壓後，再向乳頭方向擠，不斷重複下壓和前擠動作，媽媽更可預備奶樽儲存乳汁。

  • 3. 胸部按摩

媽媽亦可透過胸部按摩手法，紓緩谷奶不適，很多媽媽以為按摩必定會疼痛，甚至在發現硬塊時猛勁擠揉，結果反令腫痛加劇，甚至惡化成乳腺炎。May指出，媽媽先要坐直，用其中一隻手承托一邊乳房，另一隻手可慢慢從乳房外圍向乳頭方向打圈揉動，整個乳房360度都要按摩。「可以在餵哺母乳前和後幫自己按摩，記住力度是柔的，若有疼痛的感覺就是錯誤。」

延伸閱讀：產後脹奶｜產後谷奶脹痛慘過生仔　催乳師教敷1物紓緩「石頭胸」

產後脹奶｜孩子是最佳的催乳師

「其實孩子是媽媽最好的催乳師。」May指出，很多媽媽出現上奶問題，往往是因為餵奶姿勢不正確所致，因此正確的餵哺姿勢非常重要。May表示，媽媽可在牀或沙發上，以約45度角坐着，讓嬰兒趴在媽媽身上，胸貼胸、腹貼腹、下巴貼乳房，這樣孩子可以含着整個或大部分乳暈。

她又指，當媽媽發現乳房某處出現硬塊，可轉動孩子的身體，例如塞的位置是左邊乳房左側，可用「欖球式」姿勢，使讓嬰兒的下巴對着堵塞的位置，吸吮相應的乳腺，而嬰兒下巴郁動時亦有助疏通乳腺。

延伸閱讀︰產後媽媽不宜飲水 推介4款養生三色炒米茶

點擊圖片放大
+3
+2

產後坐月｜芳姐教4招極速上奶貼士

食療專家張佩芳（芳姐）分享哺乳媽媽的注意事項、飲食禁忌及上奶貼士，並推介催奶湯水食譜，讓媽媽們順利餵哺母乳。

芳姐提供了以下4個貼士：

  • 1. 出現乳腺閉塞時，可以用冷敷法及按摩療法，塞奶疼痛時首先用冷敷法趕快降溫降壓，見有奶水流出來再用手適度按摩。
  • 2. 當乳房回復柔軟後，可用熱敷法以增加乳汁分泌量。
  • 3. 讓BB多吸吮乳頭，可刺激腦下垂體分泌乳汁。
  • 4. 哺乳時可以多飲炒米茶、魚湯、牛奶、豆漿及催奶湯水以幫助上奶。同時應忌吃豆豉、麥芽、韭菜、豬肝、乳鴿、陳皮等回奶食物。

產後坐月｜推介上奶湯水食譜

芳姐推介了一款上奶湯水，有助催奶、提升免疫力和預防便秘，詳細食譜如下：

【木瓜雪耳花生無花果豬展湯】

材料：
青木瓜1個，雪耳2錢，紅衣花生1兩，無花果4枚，豬展1隻。

點擊圖片放大
+3
+2

做法：
1. 青木瓜去皮、去籽後切塊；
2. 雪耳浸軟後去蒂；
3. 花生浸洗；
4. 無花果剖開對半；
5. 豬展切塊後出水；
6. 全部材料用8碗水煮1小時成4碗即成。

功效：
催奶、提升免疫力、預防便秘。
對產後缺乳、消化力弱、身體抵抗力差產婦甚為有益。

宜忌：
湯料含鈣量高，對產後缺乳、胃有毛病及腰酸背痛產婦特別有益。
但此湯含鉀量亦高，腎功能不佳、高血鉀症產婦不宜。

更多相關內容︰

懷孕注意︱懷孕24周婦誕死胎再揭有「葡萄胎」術後身亡　醫生提醒懷孕初期留意2件事

新手媽媽｜懷孕初期口淡淡常反胃？　中醫推介2款紓緩養生茶療

七仙羽師傅｜七師傅親授蛇年BB改名禁忌　分析娛圈旺生育原因：蛇有再生的象徵

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

私院生仔2025｜全港10間私家醫院分娩套餐收費 嘉諾撒收費最平「貴族醫院」最貴私家房逾20萬
09:00 2025/02/14
私院生仔2025｜全港10間私家醫院分娩套餐收費 嘉諾撒收費最平「貴族醫院」最貴私家房逾20萬
產後脹奶｜產後谷奶脹痛慘過生仔　催乳師教敷1物紓緩「石頭胸」
19:45 2024/10/25
產後脹奶｜產後谷奶脹痛慘過生仔　催乳師教敷1物紓緩「石頭胸」
新手媽媽｜懷孕初期口淡淡常反胃？　中醫推介2款紓緩養生茶療
08:00 2025/02/01
新手媽媽｜懷孕初期口淡淡常反胃？　中醫推介2款紓緩養生茶療
蛇年BB｜盤點5位成功造人新晉星媽　搶生蛇B做親子KOL吸金
18:51 2024/12/31
蛇年BB｜盤點5位成功造人新晉星媽　搶生蛇B做親子KOL吸金
新手媽媽｜可宜怕痛揀剖腹產最驚打麻醉針　初見兒子被嚇親：口好大好醜樣！
09:00 2024/12/29
新手媽媽｜可宜怕痛揀剖腹產最驚打麻醉針　初見兒子被嚇親：口好大好醜樣！
新手爸媽｜黃翠如罕晒白滑孕肚佈置新居嬰兒房　與蕭正楠手持1物品疑洩BB性別
18:30 2025/01/07
新手爸媽｜黃翠如罕晒白滑孕肚佈置新居嬰兒房　與蕭正楠手持1物品疑洩BB性別
新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭　不經意曝光老婆預產期
17:10 2025/01/28
新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭　不經意曝光老婆預產期
再為人父｜岑珈其踏入蛇年公佈再做爸爸　膠戰「爺爺」首要學習情緒管理：做阿仔榜樣
12:57 2025/02/03
再為人父｜岑珈其踏入蛇年公佈再做爸爸　膠戰「爺爺」首要學習情緒管理：做阿仔榜樣

你可能感興趣

私院生仔2025｜全港10間私家醫院分娩套餐收費 嘉諾撒收費最平「貴族醫院」最貴私家房逾20萬
09:00 2025/02/14
私院生仔2025｜全港10間私家醫院分娩套餐收費 嘉諾撒收費最平「貴族醫院」最貴私家房逾20萬
產後脹奶｜產後谷奶脹痛慘過生仔　催乳師教敷1物紓緩「石頭胸」
19:45 2024/10/25
產後脹奶｜產後谷奶脹痛慘過生仔　催乳師教敷1物紓緩「石頭胸」
新手媽媽｜懷孕初期口淡淡常反胃？　中醫推介2款紓緩養生茶療
08:00 2025/02/01
新手媽媽｜懷孕初期口淡淡常反胃？　中醫推介2款紓緩養生茶療
產前產後 新手爸媽 懷孕 KOL 香港知專設計學院 時裝服飾 移民 南韓

最高瀏覽

肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃
最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】