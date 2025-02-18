醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請

▲ 中大醫學院今日（18日）舉行傳媒春茗。（陳展棋攝）

中文大學醫學院院長趙偉仁今日（18日）表示，早前已向政府遞交申請，籌劃開辦醫科「第二學位」課程。他說，所有醫學院均希望錄取最優秀的學生，即使將來需要面對不同院校的競爭，都可以保持良性競爭，教育出仁心仁術的好醫生。

負責學生事務的副院長吳兆文表示，過去一直有收取第二學位學生，每年收到為數80至100人申請，取錄人數約佔整體學生人數5%或以下，形容中大醫學院已作出足夠準備。他說目前仍待教資會批准收生，「等緊政府綠燈，但無綠燈唔係世界末日」。

吳兆文續指，如果課程獲批，僅會收取獲得第一榮譽（First Hon）畢業學位學生，並需要具備理科根底，而第二學位學生亦可選擇就讀「環球醫學領袖培訓專修組別」（GPS)。

▲ 中文大學醫學院院長趙偉仁。（陳展棋攝）

兩間醫學院下年度醫科學額總數將由590個增至650個。吳兆文表示，數年前中大醫學教學大樓已經完成裝修，過去一年聘請教授數目亦有增加，相信足以應付教學需求。

對於外界流傳第三間醫學院或以合辦形式籌辦，被問到會否有計劃參與，趙偉仁表示，目前已於不同本地及海外院校有科研合作，包括將產品投放落地。他指，課程方面「45多年來已有自己擁有完善教學機制，再多啲合作可能是機制以外」，讓學生到世界不同院校進行學習。

至於政府財赤下需開源節流，趙偉仁說，中大醫學院會與政府共渡時艱，但指人才和教學培訓屬中長期投資，期望科研轉化成果的工作能繼續獲政府支持，「唔希望減太多」。

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記者：陳展棋