長壽飲食｜腸道權威力薦「最強長壽菜」　護心/防癌/降三高惟2類人不宜食用【附2個快速簡易食譜】

▲ 日本腸道權威力薦「最強長壽菜」，兼具護心、防癌、降三高等功效。

【腸道健康／防癌／護心／便秘／長壽】長壽從飲食開始！據統計，日本擁有最多百歲人瑞的縣市，當中的長壽秘密埋藏於日常飲食。為此，日本腸道權威醫生推薦1種「神菜」，多食不但能達至護心防癌等功效，更富含多種營養素，堪稱當地的「長壽菜」。

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長壽飲食｜腸道權威力薦海帶芽 全方位保衛健康

綜合日媒報道，日本腸道權威藤田紘一郎醫生曾推薦多吃海帶芽，有助改善腸道健康之餘，裡面亦富含多種營養素，幫助護心、護眼、防癌及提升免疫力。海帶芽在日本又稱「長壽菜」，可幫助腸胃蠕動、減緩便秘、降膽固醇。其黏稠的口感來自於富含褐藻素，達到防癌、提升免疫力的功效。據悉，每100克的海帶芽，鈣含量約240mg，但味噌湯常見的乾海帶芽，鈣含量更高達3倍以上。相比起100克的吻仔魚乾，其鈣含量為520mg，100克乾海帶芽的鈣含量就已高達820mg。

據《腸道保健食物最佳功效排行榜》一書更指出，海帶芽含有的膳食纖維與膠質可清除腸道中的廢物與毒素。相比起其他富含膳食纖維的蔬菜，以100克作為單位，每100克的高麗菜含有1.3克膳食纖維，每100克番薯葉含有3.1克膳食纖維，但每100克乾海帶芽含高達35.6克膳食纖維，是高麗菜和番薯葉的10倍以上，有助促進腸道蠕動，幫助排便。

海帶芽含維他命A，是維持視網膜的重要營養素，可預防及改善眼睛酸澀、乾眼症、夜盲症、在黑暗中維持正常視力；海帶芽含亦維他命B1，消除眼周肌肉疲倦不適、維持神經系統健康、促進糖分代謝。另外海帶芽亦含有大量的海藻酸，可調解體內的鉀、鈉含量，維持膽固醇值、中性脂肪、血糖在正常的範圍內，並且預防高血壓、動脈硬化、 心肌梗塞、腦梗塞。

長壽飲食｜2類人不宜食用海帶芽

此外，海帶芽亦是高鈣食材，能維持骨骼、牙齒強健、穩定神經、抑制血壓上升；海帶芽亦富含碘，可幫助生長發育、促進代謝、預防肥胖。日本營養師足立香代子建議，食用海帶芽可配合油脂一同攝取可提高吸收，惟患有 甲狀腺相關疾病的患者不宜多吃 。海帶芽亦含鉀，可調節細胞內的水分、排除體內多餘鹽分、降血脂、膽固醇，預防高血壓、消水腫，惟 腎臟疾病患者亦不建議食用 。以下建議2款簡單食譜可供參考：

食譜1：《海帶芽味噌豆腐湯》

材料：

豆腐⋯⋯200克

乾海帶芽⋯⋯4克

水⋯⋯800毫升

味噌⋯⋯40克

做法：

1. 豆腐切成適量大小，燒一鍋水並且沸騰，依序放入豆腐、乾海帶芽。

2. 乾海帶芽膨脹變大後，加入味噌攪拌均勻即可熄火。

食譜2：《涼拌乾海帶芽》

材料：

乾海帶芽

芝麻油

鹽巴

醬油

芝麻粒（可隨個人喜好和口味自行調節）

做法：

1. 乾海帶芽泡水至膨脹後瀝乾。

2. 淋上芝麻油、鹽巴、醬油均勻攪拌，撒上芝麻粒即可。

長壽飲食｜2大飲食法長壽抗衰老

要長壽及抗衰老，哈佛大學客座教授根來秀行醫生曾分享了2大飲食法則，包括卡路里限制法及多吃「有顏色的食物」，前者理論是將整體飲食所攝取的卡路里，限制為必需卡路里的70％左右，而食物需具5大營養素；後者是因色彩繽紛的食物，含有高抗氧化成分。

卡路里限制法

1.量的節制

2.營養均衡

3.什麼食物都吃

4.多食含多酚類「白藜蘆醇」

多吃「有顏色的食物」

關於防止老化，有一個簡單的飲食規則是「攝取有顏色的食物」。色彩繽紛的食物，含有高抗氧化成分。例如，紅通通的番茄含有茄紅素，橘紅色的紅蘿蔔是β胡蘿蔔素，鮭魚的橘粉色，是來自蝦紅素。相對地，人工精製的食品則容易在人體發生氧化。天然未精製的食物，不僅含有豐富的維生素或礦物質，還能降低血液裡的血糖吸收速度。

長壽食物｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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長壽食物｜6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

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長壽食物｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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