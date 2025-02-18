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偷食男手相｜渣男3大手相特徵不只看婚姻線　掌紋擁「外遇線」象徵慾望旺盛

家事百科

撰文： 星之子

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

究竟偷食男的手掌紋有什麼特別呢？

【偷食男手相/手相/玄學】不少女生擇偶條件首要專一，但偏偏遇到渣男的機會率很高，這些渣男會背住女朋友「偷食」，甚至婚後有外遇，讓伴侶傷透心。那麼，如何才可以避開偷食男呢？原來可以看對手的手掌，日本手相專家島田秀平就曾分享偷食男有3大手相特徵！

點擊下圖即睇偷食男手相：

  • 偷食男有3大手相特徵，有3條掌紋要留意！
  • 偷食男有3大手相特徵，有3條掌紋要留意！
  • 偷食男有3大手相特徵，有3條掌紋要留意！
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偷食男手相｜1.婚姻線雜亂

婚姻線雜亂代表這類男性在異性關係上較為隨意，容易被氣氛所影響，即使已經有固定伴侶，也可能因為一時誘惑而做出越軌行為，在伴侶不知情的情況下參加聯誼活動等。如果發現男生的手掌上有這條線，就要多加留意他的社交動態，以免成為愛情犧牲品。

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偷食男手相｜2.自由線

這條「自由線」位於手掌靠尾指近手腕的小橫線，有這條線的人渴望自由，討厭被束縛，喜歡無拘無束的生活。他們富有魅力，能吸引很多異性，但因為追求自由，心思飄忽不定，興趣和感情都經常會改變，難以在一段關係中安定下來，因此也讓伴侶充滿到不安感。

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偷食男手相｜3.外遇線

外遇線又稱「情愛線」，是於生命線內側的平衡線，通常長1至2厘米。這條線代表一個人對愛情的強烈渴望，他們的愛情和慾望都比一般人更為旺盛。雖然他們對伴侶也會付出愛與關懷，但他們的愛往往會過多，對其他女性也表現得過於溫柔。這種博愛的性格讓他們在異性中極受歡迎。

此外，他們對伴侶容易感到厭倦，因此而產生外遇的念頭。

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