大學教育︱習近平贈書予理工大學《習近平談治國理政》　盼世界學子認識中國治國理念

▲ 出席贈書儀式的嘉賓包括圖書館館長黃朝榮博士、教務長沈德祥、北京崇學文化發展有限公司負責人余富文、香港校外教育及培訓專業協會會長鄧家豪，以及其他部門主管、職員、學生和校友。

【香港理工大學/習近平/習近平談治國理政/大學教育】香港理工大學圖書館於2月13日獲北京崇學文化發展有限公司捐贈《習近平談治國理政》。《習近平談治國理政》涵蓋中文、英文、俄文、法文、西班牙文、德文、阿拉伯文、日文及葡萄牙文等多語種。贈書儀式於香港理工大學圖書館舉行，出席贈書儀式的嘉賓包括圖書館館長黃朝榮博士、教務長沈德祥、北京崇學文化發展有限公司負責人余富文、香港校外教育及培訓專業協會會長鄧家豪，以及其他部門主管、職員、學生和校友。

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黃朝榮博士在致詞中表示希望學生能透過《習近平談治國理政》積極認識國家，了解全球發展。余富文先生致辭時鼓勵來自世界各地的師生透過多語種的《習近平談治國理政》認識中國治國理念，全球定位及發展路徑。

《習近平談治國理政》是「國際社會洞悉當代中國的窗口和解讀中國問題的關鍵」，書中指「有效講述中國故事，傳遞中國聲音，向世界呈現一個真實、立體、全面的中國形象，是加強我國國際傳播力的核心任務。」 香港致力建成國際教育樞紐，將發揮「說好中國故事」的重要作用，令世界各地學子認識中國。

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