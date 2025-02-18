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正能量｜插畫家與驚恐症共存 以畫作療癒脆弱心靈

健康資訊

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

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插畫家WuSoul胡鬚走出驚恐症幽谷，將自身經歷化成創作養份，一畫一畫繪出療癒畫作。（梁偉榮攝）

「無論甚麼事有我在。」插畫家WuSoul胡鬚走出驚恐症幽谷，將自身經歷化成創作養份，一畫一畫繪出療癒畫作，撫慰脆弱不安、未被理解的心靈，為城內的人療傷，也與人同行。

5年前疫情爆發，城市被恐懼及不安籠罩。身兼補習社老師的胡鬚生活收入減半，加上文創市集停辦，他只好靠積蓄度日。社交限制令生活更遏抑，天天留在家中的胡鬚更擔心從事醫護的家人，壓力愈來愈大。

有日在家突然心跳加快，快得心臟好像快要跳出來。「個人好驚慌，好似好想逃離這個環境，好多嘢頂上喉嚨。」他先後找中西醫求助，獲處方緩和神經及心跳的藥物後，才得以紓緩。

恐慌突襲症狀頻生

其後異狀接連出現，有次戴口罩與朋友外出，突然呼吸短促兼心跳極快，他坦言「覺得自己就嚟死」：「像控制不了呼吸般，變得短促又困難。加上頭暈眼花，許多黑色光點從旁蔓延至眼睛中間，像眼前一黑般。」

無預警被不明病徵突襲，高峰期一兩星期發作一次，症狀次次也不同，有時更會手指、臉部麻痺。胡鬚擔心是中風先兆，也不知是否心臟有事。但做心臟檢查後卻顯示一切正常，醫生便建議他循心理病方向着手。經輔導才發現，竟是驚恐症所致。

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無預警發作崩潰爆喊

人多、嘈雜、侷促的環境都可是恐慌發作的導火綫，胡鬚坦言好零碎的小事都可導致發作。試過等巴士時突然覺得所有人都注視着自己，像看穿他患病，好想躲進後巷。上車後若身旁有人大聲說話，也會令他忟憎不自在，感覺被壓迫。「這些情緒本身都有，但好似放大了，更加強烈。」

即使去看演唱會，他會留意住急救站的位置，怕自己有事要求助。坐車怕交通意外、坐飛機怕空難，有段時間更嚴重至驚到不想出門。「擔心要面對嘈吵的環境，擔心在街上發作。留在家中連電話也不想碰，看到新聞都覺得煩躁，不想接收大量資訊，只想收埋自己。」

胡鬚坦言就連在家做瑜伽練習，也突然會發作：「點解會係我？點解會有驚恐症？那時在家崩潰到喊。」（梁偉榮攝）

掙脫情緒漩渦自救

腦內充斥着害怕和憂慮，好多糾結無止境地困擾着胡鬚。每次心跳加速只可靜待時間紓緩，苦無根治的方法，陷入驚恐與憂慮的死循環。

但胡鬚無被嚇倒也無放棄，他自言從小思緒多、易焦慮，故由得知患病的一刻已做好心理準備長期鬥爭。惟他不想服藥，故努力上網找資料，學靜觀、禪修、呼吸練習、見輔導，了解同路人的經歷，學習驚恐症患者該如何自處。

畫作記錄胡鬚的驚恐症經歷，由低潮期至慢慢變好。（被訪者提供）

他分享一個應對方法，要具象化地給焦慮一個「句號」，別讓腦中的擔憂無限延伸。而過程中有情緒拉扯屬正常反應，至少自己有意識地掙扎，嘗試游說自己，毋須擔心將來未發生的事。他亦會找人傾訴，或在電話內打字記錄。如身處不舒適的環境，應果斷離開，讓自己休息一下。

驚恐症放大胡鬚的感官，使他變得敏感，情緒難以自控。但他沒有放大病症標籤，反而覺得都市人難免有情緒困擾，不想把病症講得太嚴重。

他把焦慮視為內心小孩，提醒自己要多抱抱他，時刻梳理情緒照顧身心。他感謝身邊人的理解和支持，但亦直言要走出情緒病，最終也要靠自己。

（梁偉榮攝）

如除了上述練習，他也善用Apple Watch的呼吸功能，更曾隨身攜帶求生包，內裏有提神的白花油，助他抽離驚慌、聚焦現況的薄荷糖，及緩和神經與心跳的平安藥，盡能力使自己安心。

相比埋怨焦慮又至，他提醒自己要覺察自身進步，即使偶有情緒起伏，也不再手足無措：「以前這種心跳的感覺，會令我有80分難受，但現在是30分，我會聚焦於進步上。」

經歷使人強大

走出驚恐漩渦，胡鬚從無否定負面情緒，反而學習到如何與憂慮共存。他選擇舉辦展覽公開驚恐症故事，藉畫作記錄一路上的低潮與得着。經歷不但成為創作養份，也使其創作昇華。非以口號式勉勵大家如何快樂、要加油，而是分享心中感悟。

當時展覽有塊貼滿星星的留言板，代表身邊人的陪伴、支持和鼓勵：「有時他人的說話就像天上星星，我們未必察覺到它的存在，但它時刻在旁。而當我做靜觀時，感覺像與宇宙連結，世上所有事物都變得好慢，彷彿我變成宇宙中一顆流動的微塵，好平靜。」

胡鬚曾在個人社交平台上分享驚恐症經歷，發現身邊不少朋友同樣受抑鬱、焦慮等情緒困擾，彼此交流互相支持，使他更安心。（被訪者提供）

胡鬚會把憂慮幻想成壓在肩上的石頭，一旦情緒襲來，他便幻想將這顆石頭放下，讓自己休息一下。他藉此勉勵同路人，雖然未必能完全卸下這重擔，仍一直帶着它走，自己也會在不知不覺間變得強壯。

他說：「當我們變得強壯，慢慢就不會察覺有這顆石頭的存在。可能突然又被這顆石頭擦傷，覺得它好重，但這次受傷並不會影響你本已強壯的身體。」

是被這顆石頭壓着生活，抑或是一種負重鍛練，一切都在轉念之間。當你意識到自己正逐漸變強，願意肯定這一路上的成長，也不再怕受傷，就會發現原來自己如此強大：「只要慢慢康復變好，我們仍可與這顆石頭共存。」

Ivy So@COLLAR也有到訪胡鬚的展覽，並留言：「不是發光的才算是星星。」不止身邊人是胡鬚生命的星光，他以自身經歷感染大眾，也成為更多人生命中的力量。（被訪者提供）

盛載情感的畫作

胡鬚性格內向寡言，畫畫是他表達內心所想，與他人連結的重要媒介。原創同名角色胡鬚頭上是個充滿坑紋的星球，喻意每個人的經歷、困難造就各式各樣的花紋，也塑造成現在獨一無二的自己。

他形容每次畫畫仿如進入心流狀態，因為喜愛而極度專注，順應內心創作是件好幸福的事。而看着他人被自己的畫作感染，一個傳一個，甚至從中獲得力量，會感到滿足：「感覺像與他們一起成長、一起進步，我在當中找到自己的價值，是用錢買不到的。」

原創同名角色胡鬚頭上是個充滿坑紋的星球，喻意每個人的經歷、困難造就各式各樣的花紋，塑造獨一無二的自己。（被訪者提供）

不善表達的絕非他一人，胡鬚試過在網上收集陌生人心事，將其化成畫作。對方感動道謝，說終於有渠道讓他宣洩埋藏心底多年的說話。畫作所盛載的不止是故事，也是情緒，更是被重視、有人支持和陪伴的無形力量。「有時有啲嘢未必要完全放下，但放低咗少少，都係一件好事。」

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